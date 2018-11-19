СМИ: У Аргентины нет техники для поднятия субмарины San Juan

Власти Аргентины заявили, что не смогут поднять с морского дна затонувшую год назад подводную лодку San Juan. "У нас нет соответствующей техники. На данный момент все сложно. Вопрос остается октрытым", - сказал министр обороны страны Оскар Агуад.

Он отметил, что сейчас ВМС ждут информацию от компании Ocean Infinity, нашедшей субмарину. Данные передадут судье, которая ведет дело о гибели подлодки. "Если есть виновные, они должны быть наказаны", - добавил министр.

Напомним, дизель-электрическая подводная лодка San Juan исчезла 15 ноября прошлого года во время перехода из порта Ушуая в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человека. Все они погибли.

Спустя год на морском дне у побережья Аргентины был обнаружен объект, который оказался корпусом пропавшей подлодки. Корпус цел, но сильно деформирован вследствии взрыва. Объект находится на глубине 870 метров, сообщает ТАСС.