На столичном авторынке новых автомобилей сменился лидер

Cамой продаваемым автомобилем в Москве в октябре стала Kia Rio. Как уточнили в аналитическом агентстве "Автостат", в прошлом месяце эту модель приобрели 1432 жителя столицы. Это на 35 процентов больше, чем год назад.

Сентябрьский лидер, седан Volkswagen Polo, стал вторым: на столичном авторынке было продано 1062 единицы этой модели (плюс 50 процентов к прошлому году). Также в тройку лучших впервые в этом году попал лифтбек Skoda Octavia. Объем его продаж составил 943 единицы (плюс 20 процентов).

Кроме того, в Топ-10 столичного авторынка новых легковых автомобилей вошли Hyundai Solaris (839 единицы, минус 2 процента), Skoda Rapid (762 автомобиля, плюс 50 процентов), Hyundai Creta (686 штук, минус 4 процента), Renault Kaptur (629 единицы, рост в 2,7 раза), Volkswagen Tiguan (544 автомобиля, минус 1 процент), Skoda Kodiaq (534 штуки, рост в 9,5 раза) и Nissan X-Trail (516 единицы, плюс 43 процента).

В целом в прошлом месяце объем столичного авторынка составил 21,7 тысячи единиц. Это на 19 процентов больше, чем было в октябре 2017-го.

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