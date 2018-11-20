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20.11.2018 16:00
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport: В России стартовало производство

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

На автозаводе в Калуге запустили производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем. Первые автомобили отечественной сборки поступят в официальные дилерские центры в декабре.

Обновленный дизельный Pajero Sport имеет дополнительные опции, которые ранее были доступны только на бензиновых версиях, поставляемых из Таиланда. В их числе напольная консоль с мягкими боковыми вставками, задний карман пассажирского кресла с отделением под смартфон, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках с водительской и пассажирской стороны, USB разъем для зарядки гаджетов в напольной консоли для задних пассажиров, розетка на 220 В и улучшенная графика центрального дисплея.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Дизельная версия внедорожника получила рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 2,4 литра и мощностью 181 л.с., 6-ступенчатую механическую коробку передач, либо 8-ступенчатый "автомат", а также систему полного привода Super Select II 4WD.

Рекомендованная цена на внедорожник 2018-го года выпуска - от 2 339 000 рублей.

Недавно компания презентовала обновленный пикап Mitsubishi L200. А кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross стал "Автомобилем года" по версии компетентного жюри.

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#Mitsubishi