За шесть лет планируется расселить из аварийных домов более полумиллиона человек. Это большой город! Какие дома попадут в новую программу и в каких регионах люди до сих пор ютятся в бараках? На эти и другие вопросы наших читателей на "горячей линии" в "РГ" ответил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Сергей Вадимович, людей, обратившихся на "горячую линию", интересует, какие дома попадут в новую программу?



Сергей Степашин: Как вы знаете, федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья была завершена в 2017 году. Думали, стоит ли продолжать ее дальше. То, что людей нужно расселять из аварийного жилья даже не обсуждалось, в таких домах просто опасно жить. Не дай бог, что случится, придется отвечать головой и свободой чиновникам. В результате было принято решение запустить федеральную программу со следующего года. И деятельность Фонда содействия реформированию ЖКХ, как оператора программы, продолжена до 1 января 2026 года. В соответствии с майским указом президента необходимо обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Всего до 2024 года предстоит переселить 666,7 тысячи человек. Из федерального бюджета будет направлено 431,9 млрд руб

При этом, безусловно, предстоит настройка и улучшение качества действующих механизмов и расширение их набора в реализации программы переселения из аварийного жилья. Это относится к отбираемым подрядным организациям, к установлению дополнительных требований к квалификации, опыту подрядных организаций, застройщиков, технических заказчиков. Кроме того, необходимо ввести субсидиарную ответственность СРО за недобросовестных подрядчиков, технических заказчиков, застройщиков, возводящих жилые дома по программе переселения, и др.

В соответствии с параметрами нацпроекта в 2019-2024 годах для расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, планируется направить из федерального бюджета 431,9 миллиарда рублей. Средства регионов составят 75,2 миллиарда рублей, внебюджетные источники - 7,3 миллиарда рублей. Всего за это время предстоит переселить 666,7 тысячи человек. Занимаемая ими аварийная площадь составляет 11,9 миллиона квадратных метров.

Какие дома будут расселяться в первую очередь?



До нового года предстоит дополнительно расселить 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья, которые были выявлены в 2017 году. Фото: РИА Новости

Сергей Степашин: Те, что признаны аварийными. Дело не в том, как выглядит дом. Он может быть как барачного типа, так и девятиэтажный. Все зависит от состояния здания. Как известно, жизненный цикл любого дома - 30 лет. Если провести хороший капремонт, то это продлит ему "жизнь" еще лет на десять. Определяет аварийность дома специальная комиссия непосредственно при муниципалитете, они его заносят в реестр. У нас в Фонде ЖКХ каждый дом стоит на контроле. И мы следим за тем, как с ним будут обращаться. У нас за годы существования в фонде накоплен богатый опыт, налажены тесные взаимоотношения с прокуратурой. Поэтому первые ошибки предыдущей программы, когда мы очень сильно отставали, уже не повторятся.



Сколько в этом году еще осталось людей, которых нужно расселить из аварийного жилья?



Сергей Степашин: По состоянию на 1 ноября 2018 года количество непереселенных граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, составляет более 6,6 тыс. человек, нерасселенная площадь составляет более 105 тыс. кв. м.

Кроме того, площадь дополнительно выявленного в 2017 году аварийного жилищного фонда, который необходимо расселить в течение этого года согласно распоряжению правительства, составляет 200 тыс. кв. м. А это ни много ни мало 12 тысяч человек.

Создан реестр обращений по домам, при возведении которых были допущены нарушения либо строительные недостатки

Есть регионы, которые не выполнили программу переселения из аварийного жилья?



Сергей Степашин: Есть, но их немного. В 11 субъектах РФ не выполнили целевые показатели программы переселения 2014-2017 годов. Это Карелия, Тыва, Якутия, Приморский, Забайкальский края, Иркутская, Ивановская, Московская, Кировская, Костромская и Тверская области. Но абсолютными регионами-"двоечниками" являются Тыва и Иркутская область.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ольга Бухарова

Известно, что фондом особое внимание уделяется качеству строительства домов, возводимых в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Создан реестр обращений по домам, при возведении которых были допущены нарушения либо строительные недостатки. Есть какие-то показательные примеры оперативного устранения недостатков?



Сергей Степашин: Приведу один пример. Через НП "ЖКХ Контроль" с жалобами на многочисленные строительные дефекты обратились жители дома № 23 по улице Большой в городе Оби Новосибирской области. Обращение было поставлено на контроль 26 октября 2015 года. Постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 21.06.2016 года этот дом признан аварийным и подлежащим реконструкции, а 15 августа прошлого года дом полностью расселен.

Есть и негативный пример: Забайкальский край, город Чита, 9-й микрорайон, дом 3. Я лично был в этом доме. Из-за недостатков строительства в нем образовались вертикальные трещины. Здание не введено в эксплуатацию и в него до сих пор не могут переехать 246 человек.

Многие регионы активно ведут эту работу. Так, если по нашим данным за первые три квартала этого года на контроль поставлено 285 обращений, то снято с контроля больше - 347.

Горячая линия

По всем вопросам, связанным с аварийным жильем, можно звонить на "горячую линию" фонда: 8-800-700-89-89, звонки принимаются в будни с 7.00 до 18.00.

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