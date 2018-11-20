Трамп не исключил причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп не исключил, что саудовский наследник престола ​Мухаммед бен Салман мог знать о планированию убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Наши разведывательные ведомства продолжат оценивать всю информацию, но вполне может быть, что наследный принц знал об этом трагическом событии​​​", - говорится в заявлении американского лидера, которое цитирует РИА Новости.

При этом Вашингтон продолжит тесное сотрудничество с Эр-Риядом, заверил Трамп.

Ранее члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Салман наследовал трон. По неофициальным данным, королевская семья планирует поддержать единственного брата короля Салмана, принца Ахмеда.

59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post был убит второго октября во время посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Причиной смерти оппозиционного журналиста стало удушение.