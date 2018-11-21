Арестованный из-за российских санкций сухогруз покинул Украину

Судно Comet, арестованное украинскими властями в ответ на российские санкции, покинуло Украину.

По данным ресурса MarineTraffic, сухогруз миновал пролив Босфор и вышел в Мраморное море.

Следовавшее из России судно было арестовано 1 ноября в порту Мариуполя. Украинские власти заявили, что на его борту находятся три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината.

По сообщению местных СМИ, сухогруз принадлежит голландской компании и ходит под флагом Либерии. Его экипаж оказался преимущественно украинским, а груз предназначался для бельгийской компании.