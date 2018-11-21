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21.11.2018 14:37
Рубрика: Общество

Компьютерное моделирование воссоздало катастрофу на спутнике Марса

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Ученые из Брауновского университета (США) при помощи компьютерного моделирования подтвердили гипотезу о том, что таинственные борозды на поверхности Фобоса были оставлены катящимися валунами.

Краткий отчет об исследовании представлен на официальном сайте Университета Брауна, а полностью оно опубликовано в журнале Planetary and Space Science.

Фото: ESO / H. Sana
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Ученые изучили странные борозды, хорошо заметные на поверхности спутника Марса - Фобоса. Впервые они были замечены в 1970-е годы на снимках, сделанных космическими аппаратами Mariner и Viking из миссий NASA.

Была выдвинута гипотеза о том, что борозды были оставлены огромными валунами, которые буквально раскатились в разные стороны в результате какого-то мощного воздействия.

Компьютерное моделирование подтвердило, что такое могло произойти в случае удара гигантского астероида о поверхность Фобоса. От взрыва обломки небесного тела и огромные куски вырванной породы могли раскатиться и оставить глубокие следы.

На это указывает и близость ударного кратера Стикни диаметром около девяти километров. Исследователи утверждают, что борозды непосредственно связаны с ним. Объяснили они и существующие разрывы в следах. Ученые считают, что валуны наталкивались на препятствия и перепрыгивали, оставляя так называемые "мертвые зоны".

"Эти борозды - отличительная особенность Фобоса, - говорит руководитель проекта Кен Рэмсли. - Ученые уже более 40 лет спорят об их происхождении. Мы считаем, что наше исследование - еще один важный шаг к разгадке этой тайны".

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