Смертью пенсионерки в воронежской больнице занялся СКР

Воронежские следователи проверят причины и обстоятельства смерти 89-летней Марии Дроновой. Женщина скончалась в палате больницы № 3 в ночь на понедельник после ампутации обеих ног.

- Проведен осмотр места происшествия, изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, а также причинно-следственной связи между проведенным лечением и наступившими последствиями, допрашиваются свидетели и медицинский персонал, - рассказала представитель управления СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Напомним, проведенные над Дроновой хирургические манипуляции являются предметом расследования в уголовном деле о причинении тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 118 УК РФ). 4 и 7 ноября женщине ампутировали сперва левую, затем правую ногу.

Руководство больницы настаивает, что врачи все сделали правильно.