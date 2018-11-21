В России стартовало производство обновленной Mazda 6

Во Владивостоке на заводе Mazda Sollers стартовало производство обновленного седана Mazda 6. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус".

Внешне автомобиль изменился минимально: появились новые бамперы, решетка радиатора, задние фонари и хромированный декор. В салоне же теперь новая передняя панель и доработанные сиденья, а приборы лишились "колодцев".

Опционально теперь можно заказать вентиляцию передних сидений, солнцезащитную шторку заднего окна с электроприводом, круговой обзор 360 градусов, электроподогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и в районе передней левой стойки кузова, электрообогрев и электропривод наружных зеркал заднего вида.

Новый восьмидюймовый дисплей медиасистемы имеет повышенную контрастность, проектор выводит изображение не на отдельном откидном экранчике, а на лобовом стекле.

Кроме того, усовершенствованы подушки безопасности, боковые надувные шторки безопасности, электроподогрев рулевого колеса.

Главное новшество в техническом плане - появление турбмотора 2,5 литра, который специально для России был дефорсирован с 253 л.с. до 231 л.с. Такой автомобиль можно заказать от 2 172 000 рублей.

Mazda 6. Фото: Пресс-служба Mazda.

А вот базовым мотором для обновленной "шестерки" по-прежнему остается бензиновый атмосферник 2,0 литра, выдающий 150 л.с. (от 1 431 000 рублей). Также доступен усовершенствованный двигатель рабочим объемом 2,5 литра, отдача которого увеличилась со 192 до 194 лошадиных сил (от 1 616 000 рублей).

Первые машины появятся у российсих дилеров марки уже 1 декабря - чуть раньше, чем ожидалось.

По итогам 9 месяцев 2018 года Mazda в нашей стране реализовала 22 424 автомобиля, что на 25% выше результата годичной давности. При этом на Mazda 6 приходится около 19% от общего объема продаж, что соответствует 4 219 экземплярам.

Ранее, напомним, сообщалось, что новое поколение Mazda 3 будет представлено на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроется в конце ноября.

Кроме того, стало известно, что обновленная Mazda CX-5 получила турбомотор и роскошную комплектацию Exclusive Mode.