Витебск пригласил на международный фестиваль хореографии

Гастрольная версия спектакля без слов "Калигула" Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова, в котором царят жестокие нравы Древнего Рима, открывает 21 ноября театральную афишу XXXI Международного фестиваля современной хореографии (IFMC) в Витебске.

Этот красочный спектакль без единого слова, где бал правит только музыка и хореография, покоряет зрителей, по оценке критиков, прежде всего, пластической игрой актёров, которая выдержана в такт достаточно зловещей музыки.

В этот же день, сообщает БЕЛТА, в ложе А концертного зала "Витебск" швейцарский проект Joshua Monten Company представит танцевальный перформанс "Маленькая радость". На протяжении последующих дней зрителей ожидают встречи с новыми постановками из Беларуси, России и Украины.

В числе гостей уже знакомые и новые для публики творческие коллективы: театр "Киев Модерн-Балет" (Украина), театр "Балет Евгения Панфилова" и др. Завершающим спектаклем программы фестиваля станет работа "Увертюры Россини" коллектива Spellbound Contemporary Ballet (Италия). Буквально накануне - в рамках фестиваля - она уже демонстрировалась на сцене Большого театра Беларуси, а 22 ноября эту постановку смогут увидеть поклонники балетного искусства в Гомеле.

Основным событием фестиваля станет международный конкурс современной хореографии. В числе других ярких моментов форума - интерактивные лекции, теоретические мастер-классы, семинары, круглые столы, выставки живописи, скульптуры и фотографии от белорусских и литовских мастеров. Организатором фестиваля является Центр культуры "Витебск".

Среди учредителей фестиваля - Министерство культуры и Большой театр Беларуси.