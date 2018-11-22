Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю

В ГИБДД рассматривают идею приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению. Конкретный список новых запрещенных для водителей препаратов правоохранители намерены составить совместно с Минздравом. Но уже известно, что в этом перечне будет "Димедрол".

Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников специально для "РГ" оценил предложение ГИБДД.

"Идея приравнять употребление части сильнодействующих лекарственных препаратов к употреблению алкоголя и наркотических средств, как любая новая инициатива, имеет ряд плюсов и минусов, приоритет которых будет зависеть от того, насколько хорошо новый закон проработают и пропишут.

С одной стороны, действительно, эффект от части лекарственных препаратов реально сопоставим с эффектом от применения наркотиков, причем как затормаживающих реакцию и восприятие действительности, так и, наоборот, сильно возбуждающих. При этом если человек под действием таких препаратов оказался за рулем, полиция с ним сделать ничего не может - экспертиза покажет отсутствие запрещенных веществ в организме. А угроза совершения ДТП при этом остается высокой.

С другой стороны, статистика показывает, что случаев выявления за рулем водителей под действием разрешенных лекарственных средств, очень мала. В Москве, например, пара сотен человек на шесть миллионов автомобилей. Даже относительно числа ДТП по Москве это менее 3%. Более того, статистики о совершении ДТП под действием тех или иных лекарственных препаратов, насколько мне известно, нет. Да и исследований, в частности, влияния той или иной группы препаратов и их дозировок на изменение реакций организма за рулем автомобиля тоже не имеется.

Собственно из вышесказанного вытекает главная проблема - а как считать и на каком основании наказывать употребивших лекарственное средство? Для алкоголя существуют показания промилле, наркотики впринципе запрещены законом, так что при их выявлении в организме можно не только лишиться прав, но еще и попасть под уголовное преследование. А как определять степень опьянения при использовании разрешенных лекарств? Известно, что отдельные препараты могут выводиться из организма несколько недель, так что выпитая в начале месяца "таблетка от сердца" вполне может стать причиной лишения прав совершенно трезвого человека. При этом лишить прав могут на два года, как за "пьянку", что тоже совершенно не справедливо.

Все эти вопросы должны быть обязательно проработаны и учтены", - рассказал эксперт.

Сегодня также стало известно, что в правительство поступил законопроект, предлагающий ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде. Максимальный срок могут увеличить с двух до четырех лет тюрьмы, а штраф до 500 тысяч рублей.