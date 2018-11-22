Франция ввела санкции против Саудовской Аравии

Власти Франции приняли решение запретить въезд на свою территорию 18 гражданам Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Франции.

"Убийство Хашкаджи - это преступление особой жестокости, которое подрывает свободу прессы и фундаментальные права человека", - подчеркнули во французском министрестве.

Напомним, что ранее Германия запретила въезд в страну 18 гражданам Саудовской Аравии в связи с делом Хашкаджи. Кроме того, Берлин заморозил поставки вооружения Эр-Рияду.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит в начале октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришел туда, чтобы получить документы для оформления брака со своей возлюбленной. В итоге журналист пропал.

Изначально Эр-Рияд отрицал убийство Хашкаджи, одно позже признал случившееся. К трагической развязке, заявили саудиты, привела ссора журналиста с сотрудниками консульства.