Госпошлину за выдачу автомобильных номеров предложили отменить

МВД выступило с предложением, которое понравится всем автомобилистам. Ведомство предлагает не облагать госпошлиной выдачу автомобильных номеров из-за перехода соответствующих функций к частным компаниям. Соответствующее уведомление размещено на сайте публикации проектов нормативно-правовых актов министерств и ведомств России.

Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому зарегистрировать машину можно будет без посещения ГИБДД.

Как сообщается в документе (он должен вступить в силу в 2019 году), подразделения ГИБДД станут лишь назначать государственный номер автомобиля, а его владельцу придется самостоятельно получать соответствующие знаки у изготовителя. Предельные тарифы для такой услуги будут разработаны ФАС. Регистрировать машины смогут автомобильные дилеры, уполномоченные "изготовителем или его представителем в России" заниматься продажами транспортных средств.

Сейчас пошлина за выдачу госзнаков на автомобили, в том числе вместо утраченных или пришедших в негодность, составляет 2000 рублей.

Ранее сегодня стало известно, что Госавтоинспекция хочет ввести проверку на употребление препаратов, влияющих на состояние водителей. Также предложено упростить проверку на опьянение и ужесточить наказание для попавшихся повторно.

Автомобильный эксперт Илья Огородников специально для "РГ" оценил это предложение ГИБДД.