"Химки" победили "Будучность" в баскетбольной Евролиге

Баскетбольный клуб "Химки" (Московская область) в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке в Мытищах победил черногорскую "Будучность" со счетом 85:69.

Эта встреча была чрезвычайно важна для химчан, которые не очень удачно начали сезон на континентальном уровне. В нашей Единой лиге у команды главного тренера Георгиоса Барцокаса все отлично, "Химки" делят лидерство с действующим чемпионом ЦСКА, выиграв все восемь проведенных матчей, а вот в Евролиге команда немного буксовала - одна победа в первых семи турах.

Впрочем, успех в сражении с "Будучностью" позволил "Химкам" вернуться к реальному выполнению задач попадания в плей-офф. Сейчас показатель - 2-6. Из 16 участников двухкругового соревнования "регулярки" восемь клубов затем продолжат борьбу в турнире с выбыванием. На данный момент Барцокас и компания отделены от зоны выхода в плей-офф всего-то двумя победами. Для такого длинного турнира пока это мелочь.

"Будучность" из столицы Черногории города Подгорица тоже неудачно начала сезон, хотя для дебютанта Евролиги в этом никакой трагедии не виделось. Набравшись богатого опыта во втором по значимости Еврокубке, и благодаря триумфу в Адриатической Лиге, объединяющей команды стран бывшей союзной Югославии, "Будучность" впервые попала в главный континентальный турнир в его современном формате. Здесь черногорцы на старте потерпели шесть поражений подряд, но перед встречей с "Химками" сотворили громкую сенсацию, победив дома грозную испанскую "Басконию", хозяина предстоящего весеннего "Финала четырех" 2019 - 99:84.

Учетом этого знакового успеха "Будучности" у игроков "Химок" было самое серьезное отношение к сопернику. Благо, выздоровел после осенней болезни и пропуска пары официальных матчей главный бомбардир Евролиги, безоговорочный лидер нашего клуба Алексей Швед. Он и стал закономерно самым результативным в противостоянии с баскетболистами из Подгорицы - 22 очка. Причем Алексей в среду на паркете "Арены Мытищи" очень ответственно исполнял штрафные броски (8 из 8) и совершил четыре попадания с дальней дистанции. Отметим и 17 набранных очков американского легионера нашей команды Джордана Мики. Третьим игроком "Химок", заработавшим двузначный показатель в графе "результативность", стал серб Стефан Маркович (12). А это, кстати, его личный рекорд в нынешнем чемпионате Евролиги.

И еще об одном рекорде, куда более значимом. Капитан "Химок" Сергей Моня стал единоличным лидером по количеству матчей конкретно за этот клуб - 467. Так что ныне выступающий за краснодарский "Локомотив-Кубань" еще один "долгожитель" подмосковного коллектива Виталий Фридзон теперь уже на втором месте.

- Это был очень важный матч, в котором мы обязаны были побеждать, чтобы снять все давление, которое было вокруг команды. Во многих матчах Евролиги у нас был шанс, но мы проиграли, я имею в виду таких топовых соперников, как "Реал", "Фенербахче" и "Милан", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер БК "Химки" грек Георгиос Барцокас. - На самом деле, у нас не было шанса проиграть. Мы контролировали ход встречи, отлично защищались, особенно во второй четверти. Хорошую игру провел Маркович, также очень помог Дженкинс. Разница в счете достигала 16 очков уже в первой половине, однако после большого перерыва мы в определенных моментах уступили. Тем не менее, победа получилась легкой. Хочу особо выделить Крокера и Дженкинса, которые играли на уколах. Они нам здорово помогли. Впереди матч в Каунасе, где с местным "Жальгирисом" мы должны сыграть намного лучше.

Все результаты матчей восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги:

"Химки" (Московская область, Россия) - "Будучность" (Подгорица, Черногория) - 85:69;

ЦСКА (Москва, Россия) - "Жальгирис" (Каунас, Литва) - 99:97 (ОТ);

"Эфес" (Стамбул, Турция) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 90:77;

"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Дарюшшафака" (Стамбул, Турция) - 100:79;

"Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 62:72;

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Гран-Канария" (Лас-Пальмас, Испания) - 89:76;

"Панатинаикос" (Афины, Греция) - "Барселона" (Испания) - 76:70;

"Милан" (Италия) - "Баскония" (Витория, Испания) - 93:90.

Положение команд:

"Реал" (Мадрид, Испания) - 8 побед - 0 поражений;

ЦСКА (Москва, Россия) - 8-0;

"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - 7-1;

"Эфес" (Стамбул, Турция) - 6-2;

"Милан" (Италия) - 6-2;

"Панатинаикос" (Афины, Греция) - 5-3;

"Барселона" (Испания) - 5-3;

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 4-4;

"Жальгирис" (Каунас, Литва) - 3-5;

"Бавария" (Мюнхен, Германия) - 3-5;

"Химки" (Мос. обл., Россия) - 2-6;

"Баскония" (Витория, Испания) - 2-6;

"Гран-Канария" (Лас-Пальмас, Испания) - 2-6;

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 1-7;

"Будучность" (Подгорица, Черногория) - 1-7;

"Дарюшшафака" (Стамбул, Турция) - 1-7.

По итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата в плей-офф выйдут восемь лучших команд. "Финал четырех" состоится в мае будущего года в городе Витория (Испания).