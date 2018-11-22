Лукашенко поздравил Николая Добронравова с 90-летием

Искренние слова восхищения поэтическим даром 90-летнего юбиляра выразил президент Беларуси в поздравлении лауреата Государственной премии СССР Николая Добронравова. "Ваш блистательный талант, увлеченность любимым делом и преданность высоким идеалам добра вызывает искреннее уважение. Вы по праву являетесь мастером поэтического слова, вписавшим незабываемую страницу в историю современного музыкального искусства", - говорится в тексте поздравления, которое приводит пресс-служба главы государства.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем творчество Николая Добронравова будет объединять людей разных поколений, способствовать укреплению дружбы и культурных связей между народами.

Музыкальные обозреватели отмечают, что любовь Николая Добронравова и композитора Александры Пахмутовой к Беларуси долгая и взаимная. Их песни "Беловежская пуща" и "Белоруссия" написаны почти 45 лет назад после посещения заповедных уголков синеокой.

Еще в далеком 1974-ом году, по воспоминаниям знатоков, директор заповедно-охотничьего хозяйства "Беловежская пуща" Степан Кочановский пригласил Александру Пахмутову и Николая Добронравова нанести визит в этот уникальный уголок республики. Природа покорила тогда московских гостей. Они любовались лесными чащами, мудрой поступью горделивых зубров и оленей. Словом, творческий тандем проникся спокойствием и величием природы Беловежской пущи. А во время одной из встреч с гостями хозяин заповедника не удержался и обмолвился, что давно мечтает о песне про любимые просторы. Добронравова, как оказалось, дважды просить было не надо. Через два дня он показал готовый текст, а уже в Москве в поэтические строчки вдохнула лирическую гармонию мелодия Александры Пахмутовой.

Что касается еще одного музыкально-поэтического шедевра - "Белоруссия", то он был рожден после посещения творческим дуэтом в те же годы национального озера Нарочь, где они увидели партизанские землянки, побеседовали с ветеранами минувшей войны, защищавшими Белоруссию от фашистских оккупантов. Так, собственно, и возник этот "белорусский цикл" в творчестве Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, к поздравлению которого сегодня с искренней симпатией присоединяется и "СОЮЗ".