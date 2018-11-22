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22.11.2018 03:58
Рубрика: В мире

Минфин Британии заявил о вероятной отмене Brexit

Министр финансов Британии Филипп Хаммонд. Фото: REUTERS/Henry Nicholls Министр финансов Британии Филипп Хаммонд. Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Министр финансов Британии Филипп Хаммонд. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Brexit может не состояться в том случае, если британский парламент не одобрит договор по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом заявил министр финансов Британии Филипп Хаммонд.

По его словам, отсутствие консенсуса по ряду ключевых вопросов приведет политическую ситуацию в королевстве к хаосу. Он добавил в эфире телеканала ITV, что "плавный" выход страны из ЕС обойдется Великобритании потерями в десятки миллиардов фунтов стрелингов.

Кабинет министров Великобритании после пятичасового совещания одобрил текст соглашения с Евросоюзом по Brexit. Теперь документ должен рассмотреть парламент страны, и эта процедура не обещает быть простой. При удачном исходе итоговое голосование по документу пройдет в декабре.

Фото: AP
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Между тем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждает, что достигнутый 585-страничный проект соглашения полностью соответствует интересам королевства и тому, за что британские подданные отдали свои голоса на референдуме 2016 года.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес поставил под угрозу процедуру Brexit. Глава испанского правительства выступил с заявлением, что королевство может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Причиной послужила сложившаяся ситуация вокруг Гибралтара.

Brexit должен состояться 29 марта 2019 года. После этого должен пройти переходный период, который продлится до конца 2020 года. Британия, покинув Евросоюз, рассчитывает сотрудничать с ЕС на выгодных условиях. Такой план подразумевает так называемый "мягкий Brexit", вызвавший критику политики Терезы Мэй за много уступок Брюсселю.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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