Минск: Доступность лекарств для белорусов постоянно повышается

Развитие национальной фарминдустрии на фоне системного увеличения бюджетного финансирования отрасли значительно повышает в Беларуси доступность лекарственных препаратов. Эту тенденцию озвучил заместитель премьер-министра РБ Игорь Петришенко, выступая 22 ноября на совещании по вопросам расширения доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Петришенко, которого цитирует БЕЛТА, подчеркнул, что правительство уделяет повышенное внимание развитию фармацевтических производств в стране. По его словам, "за последние десятилетия бюджетные ассигнования на борьбу с ВИЧ/СПИДом, гепатитом, туберкулезом увеличены более чем в три раза. В 2018 году уже 86% финансовых средств на закупку антиретровирусных препаратов обеспечены за счет средств республиканского бюджета".

В качестве примера вице-премьер сослался на цифры, согласно которым в РБ действуют уже четыре национальных производителя препаратов для лечения гепатита С, обеспечен выпуск 13 наименований антиретровирусных препаратов из 15 применяемых в стране и 10 противотуберкулезных из 11 используемых.

С другой стороны, на стоимость препаратов, по его мнению, оказывает влияние и совершенствование системы закупок. Так, пропуск для участия в аукционе незарегистрированных лекарственных средств, но имеющих преквалификацию ВОЗ, позволяет уже в текущем году снизить цены на отдельные позиции до 85%.

Член белорусского правительства подчеркнул, что прекращение эпидемии ВИЧ, туберкулеза, вирусных гепатитов к 2030 году является важнейшей задачей Целей устойчивого развития. Он выразил убеждение, что "только разрабатывая скоординированные стратегии, делясь лучшими практиками, можно обеспечить всеобщий охват медицинскими услугами и коренной перелом в борьбе с данными заболеваниями".

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко также отметил приверженность страны международным программам и стратегиям ВОЗ. Он, в частности, обратил внимание на тот факт, что Беларусь достигла Целей тысячелетия по сокращению детской смертности, улучшению охраны материнства, борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом. По оценкам международных экспертов, РБ делит с Брунеем и Канадой первое место в мире по доступу населения к медицинским услугам.

Успехи Беларуси в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции отметила и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Жужанна Якаб. Она дала высокую оценку проводимой в РБ работе по борьбе с этими заболеваниями. По ее мнению, на территории постсоветского пространства Беларусь является лидером по предпринимаемым со стороны государства мерам в данном направлении.