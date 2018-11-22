Не менее 74 участника мятежа в Турции осуждены пожизненно

Турецкие военнослужащие за попытку провести госпереворот в стране были приговорены к пожизненному заключению. Всего такое наказание получили 74 мятежника.

Осужденных признали виновными в попытке насильственного изменения конституционного строя и преднамеренных убийствах, передает агентство Anadolu.

В мае аналогичное наказание вынес суд города Измир в отношении 104 военнослужащих, еще 21 человек был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в причастности к попытке покушения на президента Турции Тайипа Эрдогана.

Всего турецкая прокуратура призвала суд приговорить к пожизненному лишению свободы 330 членов "Террористической организации фетхуллахистов", участвовавших в путче в 2016 году.

Напомним, 15 июля 2016 года группа солдат и офицеров вооруженных сил Турции предприняла неудачную попытку государственного переворота. В результате столкновений погибли 250 человек, более двух тысяч получили ранения. После этого президент Тайип Эрдоган устроил масштабную зачистку государственных и силовых структур, откуда были уволены более 150 тысяч человек, еще около 50 тысяч арестованы.

В июле этого года власти Турции отменили режим чрезвычайного положения. Изначально он вводился на три месяца, однако затем продлевался семь раз (каждый раз на тот же срок). В стране было ограничено передвижение по улицам, проведение собраний, печать и распространение массмедиа, введен надзор за всеми СМИ.