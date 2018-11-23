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23.11.2018 19:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Ростове отменили концерт рэпера Скриптонита

Текст: Ирина Варламова (Ростов-на-Дону)
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В Ростове выступление рэп-исполнителя Адиля Жалелова (Скрипитонита) отменили в день концерта. Представители рэпера, который является участником творческого объединения Басты "Газгольдер", сообщили, что это произошло в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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"Часть команды добралась до Ростова вовремя, а остальные музыканты застряли в пути по вине авиакомпании", - объясняется на официальной странице группы "Скриптонит" в соцсетях. Музыканты принесли свои извинения и уточнили, что концерт переносится на 17 декабря 2018 года.

Организаторы выступления Скрипитонита отметили, что проданные билеты, стоимость которых варьируется от 1,8 до четырех тысяч рублей, остаются действительными.

Ранее сообщалось, что в Ростове также было сорвано выступление рэпера Хаски. По данным организаторов мероприятия. 20 ноября на концерт пришли полицейские, которые потребовали подписать предупреждение о "недопущении осуществления экстремистской деятельности". Затем сотрудники клуба якобы сами попросили музыкантов покинуть помещение и выключили в зале освещение и звукоусилители, а охранники перестали пускать зрителей. В итоге рэпер выступил без микрофона и только под акустический аккомпанемент.

В региональном ГУМВД РФ не подтвердили сообщения о срыве концерта Хаски в донской столице. Сотрудниками полиции никаких ограничительных мер не предпринимались, пояснили силовики.

А 21 ноября было отменено выступление артиста в Краснодаре. Первомайский районный суд города назначил исполнителю 12 суток административного ареста за мелкое хулиганство: во время встречи с поклонниками рэпер повредил автомобиль местной жительницы.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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