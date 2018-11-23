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23.11.2018 12:50
Рубрика: Власть

Захарова отреагировала на новые видео из Солсбери

Текст: Юрий Когалов

Новые "доказательства" по делу Скрипалей призваны отвлечь внимание мировой общественности от переговоров Лондона и Брюсселя по выходу Великобритании из Европейского союза и отставок членов британского правительства, не согласных с позицией премьер-министра Терезы Мэй по этому вопросу. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Насладилась тремя короткометражными документальными фильмами о городской инфраструктуре Солсбери и двумя фотографиями незатейливой пластиковой продукции. Новые "свидетельства" неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом, шокируют, - написала Захарова на своей странице в Facebook. - Вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки".

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Захарова: Скрипаль войдет в историю предателем

Ранее британская полиция обнародовала несколько коротких видеозаписей пребывания в Солсбери россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также была представлена фотография флакона, где якобы находилось отравляющее вещество. При этом Скотланд-Ярд призвал всех, кто мог видеть подозреваемых или этот флакон, сообщить об этом властям. Почему это было сделано только сейчас и как можно отличить тот самый флакон от других, остается загадкой.

Между тем Лондон до сих пор не предоставил российским дипломатам доступа к пострадавшим, являющимся гражданами РФ. С момента инцидента в Солсбери направило британским властям уже 70 нот и писем с вопросами о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей, но британская сторона по-прежнему скрывает информацию. По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, эта позиция Соединенного Королевства вызывает недоумение многих стран.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Правительство МИД Отравление Сергея Скрипаля Brexit: Великобритания покидает Евросоюз РГ-Видео
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