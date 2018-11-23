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Звезда "Игры престолов" бросила любовника из-за творческих разногласий

Мировое кино
    23.11.2018, 12:35
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

36-летняя британская актриса Натали Дормер, Маргери Тиррел из "Игры престолов", рассталась со своим потенциальным женихом - режиссером и сценаристом Энтони Бирном.

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Queens

Публикация от Natalie Dormer ♡ (@nataliedormer)

Как уточняет New Statesman America, пара была вместе на протяжении одиннадцати лет, а причиной разрыва стали творческие разногласия. Точнее - вяло принятый триллер "Невидимка" (In Darkness), над которым любовники работали вместе.

Дормер пояснила в интервью изданию, что они с Бирном сообща писали сценарий ленты, где она позже сыграла главную роль, и выступили продюсерами проекта. И это стало для обоих проблемой.

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🌊🌊

Публикация от Natalie Dormer ♡ (@nataliedormer)

При этом Дормер отмечает, что все равно очень гордится своим фильмом и опечалена обрушившейся на него критикой, полагая, что картину неверно истолковали.  

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Lol who remembers this?

Публикация от Natalie Dormer ♡ (@nataliedormer)

Энтони Бирну 43 года, родился в Ирландии, в Дублине. Работал над сериалами "Острые козырьки", "Улица потрошителя", "Последнее королевство"

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