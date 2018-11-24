Как будет проходить освоение Луны

Российская госкорпорация "Роскосмос" и американская NASA начали готовить экипажи к работе в экстремальных условиях лунной орбиты. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с молдавским президентом Игорем Додоном.

Вообще, надо сказать, на встрече прозвучало немало знаковых заявлений, которые широко цитируются. Так, по словам главы "Роскосмоса", госкорпорация совместно с NASA уже начала корректировать программы экспериментов на МКС.

"Сейчас все эксперименты перенацеливаем, чтобы создать технологии и подготовить экипаж к работе в гораздо менее комфортных условиях. То есть таким, когда корабль завтра не прилетит и не привезет воды. Не дай Бог заболел или сломался аппарат в космическом корабле. Все должно быть регенерировано. Чтобы можно было на 3D-принтерах выращивать любой аппарат, что-то сломалось - сразу все починили. Широкое внедрение робототехники, андроидную технику, замещая рисковый труд космонавтов на орбите. То есть это огромный путь, мы вступили на него", - сказал Рогозин.

Понятно, что освоение Луны связано с новыми рисками. Одно дело - поддержание станции с людьми на высоте 400 км, и совсем другое - на высоте 400 тыс. км. Речь идет о создании транспортной системы, чтобы летать на Луну. Не просто облететь и выйти на лунную орбиту, а работать на ее поверхности. То есть спускаемый аппарат должен не только "прилуниться", но и подняться. "Чтобы создать посещаемую, не обитаемую, а посещаемую базу на Луне надо "зарыться" в этот грунт… Ни одна страна, даже самая богатая в одиночку не сделает этого", - приводят слова Дмитрия Рогозина СМИ.

Надо сказать, что в России может появиться новая космическая госпрограмма, посвященная освоению Луны. "Изначально планировалось, что она (новая программа) будет по сверхтяжелой ракете. Но все понимают, что ограничиваться одной ракетой неправильно. Это должна быть отдельная космическая госпрограмма", - говорил ранее председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев в интервью РИА Новости.

Какой "лунный расклад" у российских специалистов? До 2025 года планируется отработать все технологии на МКС, создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля "Федерация", беспилотные облеты Луны "Федерацией" и исследование Луны автоматическими станциями.

Второй этап - отработка средств доступа на поверхность Луны, первые пилотируемые полеты и размещение первых элементов посещаемой базы. На третьем этапе должно быть завершено строительство полноценной посещаемой лунной базы.

Станция может быть создана с 2030 по 2035 год. А первая высадка космонавтов рассчитана на двухнедельное пребывание на поверхности Луны.

В госпрограмме, посвященной освоению Луны, будут расписаны задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к Луне в 2020-х годах, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

В конечном счете, как говорят эксперты, речь идет именно о создании долгосрочной лунной базы - не обитаемой, а посещаемой. В основном - это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, эта задача более масштабная и ответственная, чем та, которая стояла перед США во время их лунной программы в 60-е и 70-е годы.

Естественно, все обратили внимание на ответ руководителя российского космического ведомства по поводу пребывания американцев на Луне. "Они говорят, что были, мы проверим", - пошутил он.

Понятно, что и соответствующий вопрос был задан в шутку. И такой же был ответ. Хотя, надо сказать, в свое время подлинность пребывания американских астронавтов на Луне у кое-кого вызывала определенные сомнения. "Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди", - не раз говорил по этому поводу наш легендарный космонавт Алексей Леонов. Но самое смешное, что все нелепые слухи о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах, начались именно с самих американцев. По словам Алексея Леонова, первый человек, который начал распространять эти слухи, был посажен в тюрьму за клевету.

"Запуски американцев в рамках лунной программы транслировались по телевидению, и только две страны в мире - СССР и коммунистический Китай - не стали передавать в эфир эти исторические кадры. Я и тогда считал, и теперь считаю - зря…Только ограниченная группа советских космических специалистов эти запуски смотрела по закрытому каналу… Видели мы, в отличие от всех остальных людей в СССР, и высадку Армстронга и Олдрина на Луну, транслировавшуюся США на весь мир. Американцы выставили на поверхности Луны телевизионную антенну, все, что они там делали, передавали через телекамеру на Землю. Было также сделано несколько повторов этих телеэфиров. Когда Армстронг встал на поверхность Луны, и все в США захлопали, мы здесь, в СССР, советские космонавты, тоже скрестили пальцы на удачу и искренне желали ребятам успеха", - рассказывает Алексей Леонов в своей книге "Время первых".

По словам экспертов, после высадки астронавтов на Луне должны были остаться следы их пребывания. "Наверняка есть и остатки посадочных модулей, роверов и прочего", - заявил, в частности, космонавт Сергей Рязанский в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Вместе с тем, Соединенные Штаты хотели бы сотрудничать с Россией в реализации проекта создания окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform-Gateway. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на слова директора американского космического ведомства NASA Джима Брайденстайна, который недавно впервые встретился с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.

"Мы обсуждаем с российской стороной не только проект создания окололунной станции, хотя она и является очень важным элементом дальнейших шагов в исследовании космоса, - сказал Брайденстайн. - И мы хотели бы, чтобы Россия и США взаимодействовали по этому проекту. Важно отметить, что, когда мы говорим о всей архитектуре, которую мы хотим создать между Землей и Луной, у нас есть множество возможностей, выходящих далеко за рамки проекта Gateway. Я думаю, что Россия в этом заинтересована, мы бы хотели, чтобы Россия была нашим партнером в создании различных элементов этой архитектуры".

По словам директора NASA, у США и РФ "сложились прекрасные взаимоотношения" при реализации проекта создания и эксплуатации Международной космической станции, "обе наши страны извлекли пользу из использования капсул спускаемого аппарата "Союз" и ракет "Союз". "Но мы бы хотели расширить это взаимодействие и отправиться на Луну. Мы бы хотели работать с Россией рука об руку по Gateway и другим элементам упомянутой архитектуры", - добавил он.

Между тем

США продолжат закупать российские двигатели для своих ракет, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его мнению, это продлится до тех пор, пока американцы не создадут собственный надежный и недорогой аналог.

На встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном глава госкорпорации заявил, что поставляемый в Соединенные Штаты российский двигатель РД-180 до сих пор находится вне конкуренции.

"Они же прагматики, если они не могут сделать дешевле и качественнее, зачем выдумывать велосипед? Двигатели, которые мы им продаем, - РД-180 - 85 успешных пусков на ракетах подряд. Такой статистики нет ни у одного двигателя", - сказал Рогозин.

Напомним, что российское НПО "Энергомаш" заключило контракты на поставку еще шести двигателей РД-180 в США в 2020 году. Также сообщалось, что в NASA сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов на орбиту. Кроме того, НПО "Энергомаш" приступило к разработке принципиально нового ракетного двигателя на метане - РД-169. На его основе в течение пяти-шести лет может быть создана первая российская ракета с многоразовой первой ступенью.