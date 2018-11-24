На рынке нефти сформировался "крест смерти"

Агентство Bloomberg сообщило о редком явлении на рынке нефтяных фьючерсов США. Называется он "крест смерти" (death cross). Это когда краткосрочная средняя цена актива опускается ниже долгосрочной. На графике кривые, отражающие два этих показателя, пересекаются.

Напомним, 23 ноября нефть марки Brent подешевела почти на 7 процентов - до 59,8 доллара за баррель. А за неделю падение составило почти 12 процентов. "Крест смерти" свидетельствует о возможном дальнейшем падении цен, отмечают эксперты.

Добавим, что обвал на нефтяном рынке произошел еще 13 ноября. Тогла баррель нефти марки Brent подешевел почти на 5 долларов (до 65 долларов) и обновил минимумы с марта 2018 года.

Нынешнее падение эксперты связывают с рекордным производством "черного золота" Саудовской Аравией. На рынке наблюдается переизбыток сырья, а мировой спрос на нефть падает.

Кроме того, 5 декабря должно состояться заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором обсудят дальнейшие планы по добыче. В 2014 году за месяц до подобного заседания цены на нефть упали на 29 процентов.