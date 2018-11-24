Пушков напомнил Порошенко про ушедший "поезд истории"

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Украины, чей же все-таки Крым. Ранее Петр Порошенко назвал визит Владимира Путина на полуостров "грубым нарушением международного права". Также он отметил, что "от этих визитов Крым российским не станет".

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, в свою очередь, напомнил, что полуостров "исторически был российским и вновь стал им после недолгого недоразумения". "От заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется. Поезд истории ушел", - написал политик в Twitter.

Напомним, в марте 2014 года большинство жителей Крыма высказались за присоединение полуострова к России. В минувшую пятницу Владимир Путин провел в ялтинском гостиничном комплексе "Мрия" расширенное заседание Госсовета, посвященное реализации нового "майского указа".