Ученые обнаружили неожиданную опасность кофе

Специалисты из Ирландии выяснили, что кофеин, содержащийся в кофе, приводит к уменьшению размера плода у беременных. Речь идет о росте ребенка, длине окружности его головы и сокращении гестационного возраста, передает American Journal of Clinical Nutrition.

Как отметили исследователи, негативный эффект от кофеина был зафиксирован даже при "безопасной" дозе вещества. Она составляет двести миллиграммов в день.

При значительном повышении уровня употребления кофеина женщиной ее малыш при рождении может весить на 170 граммов меньше, чем у тех, кто отказался в период беременности от кофе и чая. Последний, как известно, также является источником кофеина.

Выводы специалистов были сделаны на основе данных более 900 матерей и их детей.

Кстати

Ученые из США назвали самый полезный способ приготовления кофе, который позволяет насыщать клетки организма дополнительными антиоксидантами и помогать им восстанавливаться.

А специалисты Исследовательского института Крембиля и Университета Торонто недавно выяснили, что употребление кофе защищает от развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.