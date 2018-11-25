Экс-глава Nissan отрицает вину в умышленном сокрытии доходов

Карлос Гон, теперь уже бывший глава Nissan, отрицает вину в умышленном сокрытии доходов, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на источники.

Бывший топ-менеджер заявил, что у него не было умысла в преступлении. Это первая реакция экс-главы автоконцерна на обвинения прокуратуры. Один из членов директоров компании Грег Келли, который также был арестован полицией, тоже отрицает свою вину и настаивает на том, что вознаграждение Гону назначалось, как положено, по согласованию с другими членами совета директоров.

Японская прокуратура задержала Гона и Келли в понедельник по подозрению в сокрытии доходов. По версии следствия, с 2011-й по 2015 год они занижали информацию о своих выплатах почти на 5 миллиардов иен (около 44 миллионов долларов). Nissan признал обвинения и заявил о полном сотрудничестве со следствием. Гону грозит до 10 лет тюрьмы.

В пятницу стало известно, что Гон выплачивал деньги Nissan своей сестре. Женщина, проживающая в Бразилии, более 15 лет формально числилась сотрудницей Nissan, фактически не занимая никакой должности и получала выплаты от японской компании в размере 100 тысяч долларов в год.