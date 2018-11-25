Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: Любительская гонка в Нюрбургринге собрала автофриков 11:33
Стартовало производство Kia Proceed: первого корейского shooting brake 24.11.2018
Сможет ли АвтоВАЗ покорить Европу 24.11.2018
Вьетнамский VinFast сможет привезти в РФ перелицованный Opel 24.11.2018
25.11.2018 10:38
Рубрика: Легковые авто

Экс-глава Nissan отрицает вину в умышленном сокрытии доходов

Карлос Гон, теперь уже бывший глава Nissan, отрицает вину в умышленном сокрытии доходов, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на источники.

Бывший топ-менеджер заявил, что у него не было умысла в преступлении. Это первая реакция экс-главы автоконцерна на обвинения прокуратуры. Один из членов директоров компании Грег Келли, который также был арестован полицией, тоже отрицает свою вину и настаивает на том, что вознаграждение Гону назначалось, как положено, по согласованию с другими членами совета директоров.

Карлос Гон рассчитывал получить 70 млн долларов после ухода из Nissan

Японская прокуратура задержала Гона и Келли в понедельник по подозрению в сокрытии доходов. По версии следствия, с 2011-й по 2015 год они занижали информацию о своих выплатах почти на 5 миллиардов иен (около 44 миллионов долларов). Nissan признал обвинения и заявил о полном сотрудничестве со следствием. Гону грозит до 10 лет тюрьмы.

В пятницу стало известно, что Гон выплачивал деньги Nissan своей сестре. Женщина, проживающая в Бразилии, более 15 лет формально числилась сотрудницей Nissan, фактически не занимая никакой должности и получала выплаты от японской компании в размере 100 тысяч долларов в год.

#Nissan