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25.11.2018 20:41
Рубрика: В мире

Косачев назвал ситуацию вокруг химатаки на Алеппо "показательной"

Вокруг химической атаки сирийских террористов из идлибской зоны деэскалации на город Алеппо "показательная тишина", хотя ситуация заслуживала резкой реакции международного сообщества. Это объясняется тем, что запрещенное оружие было применено противниками режима президента Башара Асада, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Поднялся большой международный шум? (как обычно в случаях даже подозрений на применение запрещенных веществ в Сирии)? Различные "белые каски" выкладывают картинки с жертвами, политики Запада требуют расследования? Ничего этого нет - показательная тишина", - написал Косачев в своем Facebook.

Фото: AP Photo/Hassan Ammar
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И объяснил: "Потому что применяют "химию" не те. И поэтому страдающие жертвы никому не интересны".

По мнению Косачева, это характеризует "гуманитарную озабоченность" западников. В то же время России необходимо потребовать немедленного расследования химатаки механизмами ОЗХО.

"Но что-то подсказывает, что прозападное лобби внутри организации постарается блокировать это или приписать злодеяния сирийским властям", - констатировал сенатор.

Напомним, по данным российского Минобороны, вечером в субботу, 24 ноября, боевики обстреляли химическими боеприпасами северо-западные кварталы Алеппо. В результате химическое поражение получили 46 человек, включая 8 детей. По другой информации пострадало 73 человека.

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