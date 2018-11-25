Магнус Карсен не доверился Сергею Карякину в выборе первого хода

В столице Англии за два с половиной часа вничью завершилась одиннадцатая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом из Норвегии Магнусом Карлсеном и претендентом на звание, американцем итальянского происхождения Фабиано Каруаной.

Сегодняшняя ничья стала одиннадцатой подряд в противостоянии двух "К", которое длится с 9 ноября. Иных, помимо ничейных, результатов этот матч пока не видел.

Накануне одиннадцатой партии, где Магнус Карлсен выступил белыми фигурами, эксперты и аналитики предсказывали, что, как и в шестой игре, чемпион мира выберет русскую партию в качестве своего дебютного оружия.

Логика догадки заключалась в том, что в этом матче чемпион, играя белыми фигурами, по два раза с одинаковой периодичностью выбирает один и тот же дебют. Так, из шести партий, в которых у него были белые, во второй и седьмой Карлсен разыгрывал ферзевый гамбит, в четвертой и девятой - английское начало. Закономерность красиво завершилась, и одиннадцатую партию, как шестую, чемпион мира действительно начал с хода пешкой e2-e4. Правда, ход удалось сделать лишь со второй попытки.

В шахматах есть традиция, когда для совершения первого символического хода в партии (как по аналогии первого паса в футбольном матче) организаторы приглашают специальных гостей. В этом мачте ими были известные актеры Вуди Харрельсон и Том Холландер, создатель "Википедии" Джимми Уэйлс, разработчик "Пентаграм" Даниэль Вейл.

Сегодня специальным гостем матча стал российский гроссмейстер Сергей Карякин. Два года назад в Нью-Йорке Сергей в статусе претендента совершал совсем не символические ходы в матче за звание чемпиона мира против Магнуса Карлсена. Сегодня ему предстояло сделать ход не против чемпиона мира, а за него. Сергей, видимо, решил повторить шутку Вуди Харрельсона, который в первой партии делал символический ход за Фабиано Каруану. Голливудский актер не только сделал не тот ход, что попросил Каруана, но еще и уронил его короля с доски.

Сергей Карякин, вовсе не дожидаясь, когда Карлсен назовет свой ход, двинул пешку "b2-b4?!". Таким ходом начинается дебют Сокольского или, как его в шутку называют, "дебют орангутанга" - довольно неуклюжее решение, практически не применяемое в высокого уровня шахматах в настоящее время. "Я хотел добавить остроты поединку, - сказал Сергей, намекая на большое количество ничьих. - Однако Магнус все же решил выбрать "е2-е4". Посмотрим, правильно ли это".

Остроты поединку дебютный выбор действующего чемпиона не только не добавил, а скорее загасил его еще до возможного накала страстей. Первые три хода сражения повторили шестую партию. Четвертым ходом Карлсен убрал своего коня уже не на d3, как в прошлый раз, а более традиционное поле f3.

Такое начало противники уже разыгрывали в этом году на турнире в Сент-Луисе. Тогда Каруане с трудом удалось спастись. Сегодня американец, прекрасно помня этот опыт, к данному развитию сценария был готов. Четырнадцатым ходом (14…h6) претендент первым продемонстрировал новинку, как и свое желание уйти с "протоптанной дорожки" в менее изведанное для Карлсена направление.

После размена ферзей и последующего быстрого размена большинства фигур уже к 26-ому ходу противники остались на доске только с пешками и разноцветными слонами, предвестниками очередной ничьи. Чемпион мира пытался выжимать воду из камня и играть на выигрыш, чем лишь вызывал скептические отзывы опытных коллег.

"Даже если Карлсен сохранит титул, ему явно нужно модифицировать свою игру, чтобы удержать первое место в мировом рейтинге. Он не может и дальше надеяться, что продолжит всех побеждать своим прежним стилем игры", - написала в своем микроблоге восьмая чемпионка мира, гроссмейстер Сьюзан Полгар.

Примечательно, в один момент позиция напомнила собой вторую партию знаменитого матча 1972 года между Борисом Спасским и Бобби Фишером. Тогда американец забрал слоном крайнюю пешку h2, после чего его слон оказался заперт и, как следствие, терялся. Фишеру пришлось сдаться. Каруана не повторил оплошность соотечественника и крайнюю пешку (в данном случае a2) брать слоном не стал. После нескольких тщетных попыток Карлсена заманить американца в ловушку соперники подписали мирный договор. Партия закончилась после 56 ходов и длилась два с половиной часа, став по времени самой короткой за этот матч. Текущий счет поединка 5,5:5,5.

По регламенту матча победителем будет объявлен шахматист, набравший 6,5 очков. Таким образом, победитель последней, двенадцатой, партии станет чемпионом мира. Если последняя партия, как и все предыдущие, завершится вничью, действия перенесутся на тай-брейк. Сам чемпион мира Карлсен не прочь перенести решение судьбы шахматной короны на тай-брейк.

"В двенадцатой партии я должен просто хорошо играть и посмотреть, что будет делать соперник. Если он продолжит играть аккуратно, это будет вполне удобно для меня, мы быстро закончим партию. Если он захочет обострять игру, мы будем сражаться", - заверил норвежец.

Напомним, что два года назад чемпион мира Карлсен, играя белым цветом, буквально за полчаса "засушил" двенадцатую партию матча против Сергея Карякина. Перенеся судьбу короны на тай-брейк, Карлсен решительно отстоял чемпионский титул в игре с укороченным контролем времени.

Двенадцатая партия начнется в понедельник 26 ноября в 18:00 по московскому времени. В ней белые фигуры будут у претендента Фабиано Каруаны. Возможный тай-брейк запланирован на 28 ноября. На нем шахматисты сыграют 4 партии в "быстрые" шахматы с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.

Если счет останется равным, то будут сыграны две партии в "блиц" с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще четыре блиц-матча из двух партий. Если и эти десять блиц-партий не выявят победителя, противники сыграют решающую "партию смерти" Армагеддон, в которой у белых на часах 5 минут, у черных - 4, с добавлением 3-х секунд на ход после 61-го хода. Для победы черным достаточно ничьей. Таким образом, при любом исходе партия выявит чемпиона мира.

Призовой фонд 56-ого матча за звание чемпиона мира по шахматам составляет 1 миллион евро. Если судьба поединка решится в основное время 60% призовых достанутся победителю, 40% - проигравшему. В случае определения чемпиона на тай-брейке пропорция будет 55% на 45%.