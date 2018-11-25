МИД Сирии: Обстрел Алеппо стал возможен из-за стран, дающих террористам доступ к ОМУ

Обстрел Алеппо снарядами, начиненными хлором, стал возможен из-за того, что некоторые страны помогают вооруженным террористам получить доступ к химическим веществам, заявил МИД Сирии в послании, направленном 25 ноября в Совбез и генсеку ООН. Заявление цитирует сирийское государственное новостное агентство SANA.

Террористы в свою очередь используют полученные химические вещества против мирного населения, чтобы затем обвинить в применении ОМУ Дамаск, сказано в документе.

Также МИД Сирии призвал ООН срочно "принять меры против государств и режимов, финансирующих терроризм".

Вечером 24 ноября пригороды Алеппо были обстреляны боеприпасами, начиненными хлором, об этом сообщил ряд источников. После обстрела в больницу обратились более 70 человек с жалобами на затрудненное дыхание и слезящиеся глаза - врачи называют это "газовой аллергией".

По информации Минобороны РФ, озвученной официальным представителем ведомства Игорем Конашенковым, обстрел велся из юго-восточного сектора зоны деэскалации в провинции Идлиб из 120-миллиметровых минометов.

Как отметил Конашенков, российская сторона и ранее предупреждала о возможных провокациях в этом регионе, организуемых в том числе движением "Белые каски". "Очевидно, что "Белые каски" напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, и в частности, в Идлебской зоне деэскалации", подчеркнул Конашенков.

По его словам, в настоящее время специалисты из состава наблюдательных постов радиационной, химической и биологической защиты изучают обстановку и берут пробы в месте обстрела.