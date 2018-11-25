Тереза Мэй обратилась к нации с просьбой поддержать ее

Премьер-министр Тереза Мэй обратилась к британскому народу с просьбой поддержать проект сделки с Евросоюзом об условиях выхода страны из Евросоюза (Brexit). Текст письма был опубликован в газетах.

В своем обращении Мэй делает акцент на то, что в марте следующего года "начнется новая жизнь". "Я хочу, чтобы для страны это был момент обновления и примирения", - говорится в послании.

Мэй уверена, что условия Brexit, которые ей удалось согласовать с Брюсселем, должны устроить как сторонников, так и противников евроинтеграции. Премьер-министр подчеркнула, что 25 ноября она будет присутствовать на экстренном саммите ЕС в Брюсселе и постарается сделать все, чтобы лидеры 27 государств одобрили проект соглашения.

Британия, покинув Евросоюз, намерена сотрудничать с ЕС на выгодных условиях. Это так называемый "мягкий Brexit", вызвавший критику политики Терезы Мэй за много уступок Брюсселю.