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25.11.2018 09:08
Рубрика: В мире

Тереза Мэй обратилась к нации с просьбой поддержать ее

Премьер-министр Тереза Мэй обратилась к британскому народу с просьбой поддержать проект сделки с Евросоюзом об условиях выхода страны из Евросоюза (Brexit). Текст письма был опубликован в газетах.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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В своем обращении Мэй делает акцент на то, что в марте следующего года "начнется новая жизнь". "Я хочу, чтобы для страны это был момент обновления и примирения", - говорится в послании.

Мэй уверена, что условия Brexit, которые ей удалось согласовать с Брюсселем, должны устроить как сторонников, так и противников евроинтеграции. Премьер-министр подчеркнула, что 25 ноября она будет присутствовать на экстренном саммите ЕС в Брюсселе и постарается сделать все, чтобы лидеры 27 государств одобрили проект соглашения.

Британия, покинув Евросоюз, намерена сотрудничать с ЕС на выгодных условиях. Это так называемый "мягкий Brexit", вызвавший критику политики Терезы Мэй за много уступок Брюсселю.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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