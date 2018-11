Директор "Евровидения" оценил выступление победительницы

Как уже сообщал "СОЮЗ", в финальном шоу "Евровидения-2018" 13-летняя Роксана Венгель исполнила композицию Anyone I Want to Be и по итогам голосования профессионального жюри и зрителей набрала 215 баллов. В тройку лидеров песенного форума вошли также Анжелина из Франции и Джаэль из Австралии.

По мнению Санда, у польской вокалистки был очень энергичный номер и отличная песня. "Мне приятно, что зрители были в этот раз такими активными, голосуя за финалистов". Он выразил благодарность всем участникам и делегациям, а также принимающей стране. "Это было грандиозное шоу", - подчеркнул исполнительный директор.

А вот на вопрос, какую роль сыграло то, что девочка выступала последней, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт ответил, что, "наверное, это может являться неким преимуществом, но не определяющим". Есть немало примеров, когда страна выступала в числе первых, но при наличии хорошего номера и сильного конкурсанта выигрывала "Евровидение".

В номере победительницы из Польши, добавил Эйсмонт, было на что посмотреть, девочка хорошо поет. Хотя ее победа, по его словам, стала для него неожиданностью. Он думал, что лавры первенства достанутся Франции.

На финальной пресс-конференции Роксана Венгель сообщила, что посвятила победу в Минске своей стране, "родителям и делегации". Она не скрывала, что во время оглашения результатов очень волновалась и до сих пор пребывает "в шоке". "Не могу поверить в свою победу. Выступления всех финалистов были достойными, и каждый мог стать первым. Мне очень хочется, чтобы следующее детское "Евровидение" приняла Польша", - поделилась примадонна конкурса своими первыми впечатлениями.

По ее мнению, слагаемое победы - видеть цель и много работать. "Я благодарна всем, кто голосовал за меня. Буду и дальше продолжать петь. У меня еще есть время подумать, хочу ли я в дальнейшем участвовать во взрослом "Евровидении", - добавила певица. Роксана, как известно, выступала последней, под 20-м номером. "В нашей стране есть такая поговорка: "И последний станет первым", - с улыбкой заметила она.

Отвечая на вопрос агентства, какие впечатления она увезет с собой из Беларуси, Роксана призналась, что ее здесь очень хорошо принимали. "Мне все понравилось, особенно драники. Что я привезу домой? Мой главный трофей - хрустальный микрофон", - с радостью сказала юная артистка.

Что касается белорусского певца, который солировал под восьмым номером с песней "Time", то номер Даниэля Ястремского "соответствовал европейскому уровню", считает популярный белорусский ведущий Денис Дудинский. "Абсолютно европейский и даже мировой формат", - сказал он. На подобных конкурсах, по его словам, не всегда важно оказаться лучше всех, главное - быть на уровне. И Даниэль был одним из лучших европейских молодых артистов, а это дорогого стоит.

Руководитель белорусской телерадиокомпании тоже полагает, что Ястремский воспринимался очень достойно. У него "сложная графика, очень сложный для съемки номер, много локаций появлялось в ходе песни, их нужно было так поймать операторам, чтобы было понятно, о чем идет речь".

Детское "Евровидение-2018" в Минске, возможно, стало лучшим в истории. "Не то, чтобы это была самоцель, но хотелось, конечно, сделать все очень хорошо", - добавил Эйсмонт. Кстати, представители Европейского вещательного союза не раз отмечали, что сцена детского "Евровидения" в РБ отвечает самым высоким требованиям, она вполне может принять и взрослый конкурс. "Мы как организаторы готовы сделать такое шоу. Проблема заключается в том, что конкуренция там невероятная. Выиграем - проведем, нет никаких сомнений", - резюмировал председатель Белтелерадиокомпании.

Стоит напомнить, что Беларусь участвует в детском "Евровидении" с начала его организации Европейским вещательным союзом в 2003 году. Она уже во второй раз принимала в уходящем году у себя этот международный праздник вокального искусства.