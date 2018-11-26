Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Названы самые распространенные седаны в России 16:35
Видео: Как мог бы выглядеть легендарный ЗИМ сегодня 14:36
Владельцы транспондеров смогут бесплатно проехать от Москвы до Солнечногорска 14:30
Toyota отозвала в России более 400 кроссоверов C-HR 14:04
26.11.2018 15:43
Рубрика: Легковые авто

Kia Soul нового поколения стал хипстером

Текст: Борис Захаров

Первые фото Kia Soul новой генерации оставили неоднозначные впечатления. На снимках, сделанных в Мексике и обнародованных в Facebook в группе AutoDinámico, компактный кроссовер запечатлен практически во всех ракурсах.

При этом больше всего вопросов вызывает "корма". Дело в том, что светотехника здесь исполнена в совершенно авангардной манере. Вертикальные фонари не только перетекают в горизонтальные "хвостики" на пятой двери, но и еще визуально объединены с верхним горизонтальным светоотражателем. В результате складывается ощущение, что на Soul надели красную шапку-ушанку или косынку. 

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Продажи универсала Kia Ceed начнутся в России в следующем году

Видимо, такие дизайнерские эксперименты стали возможны после ухода с поста шеф-дизайнера марки гуру Питера Шрайера - его заменил бельгиец Люк Донкервольке. Классический подход к стилю меняется на более яркий и провокационный. Это же подтверждает изменения во фронтальной части, где появились зауженные фары на основе диодных технологий и мощные секции "противотуманок", а также крупный ячеистый воздухозаборник.  

Впрочем, не исключено, что нам следует ждать также и альтернативных дизайнерских решений. Ведь, напомним, компания Kia ранее объявила, что кроссовер предложат в версии X-Line с "пакетом доработок для бездорожья", а также в "оспортивленной" модификации GT Line. Главная интрига на настоящий момент - получит ли "кореец" опциональный полный привод.

Как ранее писала "РГ", такая возможность реальна, если модель базируется на платформе "паркетника" Hyundai Kona, что пока не подтверждено. Для модели анонсированы "атмосферник", турбомотор и электрическая версия. Официальная премьера новинки состоится в ночь с 28 на 29 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Что будет, если в двигатель автомобиля выдавить зубную пасту
Lada Vesta: Стоит ли покупать трехлетний седан за 500 тысяч рублей
#Kia