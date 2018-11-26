Kia Soul нового поколения стал хипстером

Первые фото Kia Soul новой генерации оставили неоднозначные впечатления. На снимках, сделанных в Мексике и обнародованных в Facebook в группе AutoDinámico, компактный кроссовер запечатлен практически во всех ракурсах.

При этом больше всего вопросов вызывает "корма". Дело в том, что светотехника здесь исполнена в совершенно авангардной манере. Вертикальные фонари не только перетекают в горизонтальные "хвостики" на пятой двери, но и еще визуально объединены с верхним горизонтальным светоотражателем. В результате складывается ощущение, что на Soul надели красную шапку-ушанку или косынку.

Видимо, такие дизайнерские эксперименты стали возможны после ухода с поста шеф-дизайнера марки гуру Питера Шрайера - его заменил бельгиец Люк Донкервольке. Классический подход к стилю меняется на более яркий и провокационный. Это же подтверждает изменения во фронтальной части, где появились зауженные фары на основе диодных технологий и мощные секции "противотуманок", а также крупный ячеистый воздухозаборник.

Впрочем, не исключено, что нам следует ждать также и альтернативных дизайнерских решений. Ведь, напомним, компания Kia ранее объявила, что кроссовер предложат в версии X-Line с "пакетом доработок для бездорожья", а также в "оспортивленной" модификации GT Line. Главная интрига на настоящий момент - получит ли "кореец" опциональный полный привод.

Как ранее писала "РГ", такая возможность реальна, если модель базируется на платформе "паркетника" Hyundai Kona, что пока не подтверждено. Для модели анонсированы "атмосферник", турбомотор и электрическая версия. Официальная премьера новинки состоится в ночь с 28 на 29 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.