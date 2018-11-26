Лукашевич потребовал от Киева обеспечить безопасность дипмиссий РФ

"Требуем от украинской стороны обеспечить безусловную неприкосновенность посольства и генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, привлечь виновных в нападении к ответственности", - заявил Лукашевич.
По его мнению, инцидент возле Керченского пролива был стал тщательно продуманной и спланированной провокацией Киева, стремящегося усилить напряженность в регионе. "Все это направлено на искусственное обострение российско-украинских противоречий, создание новых предлогов для раскручивания тезиса о необходимости новых санкций против России", - уверен постпред.
Действия украинских военных кораблей нарушили нормы международного права и угрожали суверенитету России. "Противоправные действия вынудили российских пограничников применить силу", - отметил Лукашевич.
По словам дипломата, РФ будет жестко пресекать любые посягательства на суверенитет и безопасность. "Проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией чревата серьезными последствиями", - заявил постпред.
В то же время он подчеркнул, что Москва не вынашивает никаких планов по созданию в Азовском море новой военно-морской базы. "Нашу страну многократно и, как теперь принято на Западе, бездоказательно обвиняли. Делалось все это с целью создать очередной острый сюжет, слепить "фейковую страшилку" в отношении России", - заявил Лукашевич. По его мнению, "обострение ситуации в Азово-Керченском регионе - часть стратегии нынешнего режима в Киеве по борьбе за власть, нацеленной на отвлечение внимания населения Украины от внутриполитических проблем". Так, объявление военного положения создает угрозу безопасности в Донбассе.
Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.
Как проинформировали в ФСБ, все суда-нарушители - два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" - задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.
В ответ Украина привела вооруженные силы в полную боевую готовность, а президент страны Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения.