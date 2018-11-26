Лукашевич потребовал от Киева обеспечить безопасность дипмиссий РФ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал от Киева обеспечить неприкосновенность российских дипучреждений. Об этом дипломат заявил на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ.

"Требуем от украинской стороны обеспечить безусловную неприкосновенность посольства и генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, привлечь виновных в нападении к ответственности", - заявил Лукашевич.

По его мнению, инцидент возле Керченского пролива был стал тщательно продуманной и спланированной провокацией Киева, стремящегося усилить напряженность в регионе. "Все это направлено на искусственное обострение российско-украинских противоречий, создание новых предлогов для раскручивания тезиса о необходимости новых санкций против России", - уверен постпред.

Действия украинских военных кораблей нарушили нормы международного права и угрожали суверенитету России. "Противоправные действия вынудили российских пограничников применить силу", - отметил Лукашевич.

По словам дипломата, РФ будет жестко пресекать любые посягательства на суверенитет и безопасность. "Проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией чревата серьезными последствиями", - заявил постпред.

В то же время он подчеркнул, что Москва не вынашивает никаких планов по созданию в Азовском море новой военно-морской базы. "Нашу страну многократно и, как теперь принято на Западе, бездоказательно обвиняли. Делалось все это с целью создать очередной острый сюжет, слепить "фейковую страшилку" в отношении России", - заявил Лукашевич. По его мнению, "обострение ситуации в Азово-Керченском регионе - часть стратегии нынешнего режима в Киеве по борьбе за власть, нацеленной на отвлечение внимания населения Украины от внутриполитических проблем". Так, объявление военного положения создает угрозу безопасности в Донбассе.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.

Как проинформировали в ФСБ, все суда-нарушители - два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" - задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

В ответ Украина привела вооруженные силы в полную боевую готовность, а президент страны Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения.