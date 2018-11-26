Песков: МИД подготовит заявление об инциденте в Керченском проливе

Министерство иностранных дел подготовит развернутый комментарий относительно инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал эту ситуацию очень опасной провокацией.

Ранее стало известно, что временного поверенного Украины в Москве вызовут в МИД. Кроме того, Россия в экстренном порядке потребовала созвать заседание Совбеза ООН в связи со сложивейся ситуацией.

Российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля в ответ на их попытку совершить незаконные действия в территориальных водах РФ. Речь идет о катерах ВМСУ "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу".