Среднегодовой прирост онлайн-продаж продовольственных товаров, по прогнозам экспертов, составит 26-27 процентов в ближайшей перспективе. Рынок онлайн-торговли продуктами станет менее фрагментированным и более концентрированным.

Рост доли продовольствия в интернет-торговле - мировая тенденция, торговлю продуктами питания развивают крупнейшие онлайн-ретейлеры. В 2017 году Amazon купил сеть Whole Foods за 13,7 миллиарда долларов. Прошлый год увеличил количество продуктовых интернет-ретейлеров и в России: Ozon запустил доставку скоропортящихся продуктов (до этого в ассортименте была только бакалея), а "Перекресток" открыл интернет-магазин. Сейчас FMCG (товары повседневного спроса, в которые входят и продукты) занимает в отечественной онлайн-торговле не более 3 процентов в среднем по России и около 4 процентов в Москве. Для сравнения, в Великобритании доля сегмента - больше 10 процентов.

"В России, по оценкам GSMA, рост проникновения мобильного интернета выше среднемирового - 52 процента против 43. Мы также наблюдаем переход пользователей в мессенджеры. В стране развиваются мобильные платежи, появился платежный сервис VK Pay для совершения покупок внутри социальной сети. Подобные тенденции меняют покупательское поведение: если раньше e-commerce использовался для поиска более выгодных предложений, то сегодня это полноценная альтернатива традиционному шопингу, что стимулирует интернет-продажи товаров повседневного спроса", - говорит руководитель центра компетенций в АПК KPMG в России и СНГ Виталий Шеремет.

По данным ИК "Фридом Финанс", рынок электронной коммерции в России будет расти стремительными темпами, и к 2023 году увеличится примерно в 2,5 раза, до 3,5 триллиона рублей. Наиболее перспективным направлением называют онлайн-торговлю продуктами питания. "Среднегодовой прирост онлайн-продаж продовольственных товаров будет составлять 26-27 процентов, - прогнозирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. - Предпосылкой этому считаем попытки крупных ретейлеров найти решение главной проблемы, до сих пор препятствующей более активному распространению электронной коммерции в сегменте продовольствия. Высокая стоимость логистических услуг и низкая скорость доставки создают неподходящие условия для развития онлайн-рынка продовольствия. Тем не менее ретейлеры, мыслящие стратегически, озаботились решением проблемы".

По словам эксперта, ретейлер X5, известный брендами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", готовится развивать сеть ячеек для получения посылок под брендом "Халва" и расширить ее с 450 до 1500 шкафчиков. "Магнит" нашел решение по доставке в сотрудничестве с "Почтой России". Другие ретейлеры пробуют способы работы с сервисами онлайн-доставки.

Рынок электронной коммерции в России будет расти стремительно и к 2023 году увеличится в 2,5 раза

Директор по электронной коммерции торговой сети "Перекресток" Денис Васильев рассказывает, что "Перекресток-онлайн" был запущен в Москве в апреле 2017 года, число заказов через сервис растет, сейчас магазин имеет около 2 тысяч заказов в день.

За год с небольшим компания расширила географию, работает в Москве, частично в Московской области, недавно в Санкт-Петербурге открыли даркстор (магазин-склад, в котором товары вместо покупателей собирают комплектовщики). В заказах много "тяжелых" категорий - воды, соков, бакалеи, которые покупают впрок. Средний чек при заказе онлайн в Санкт-Петербурге, как и в Москве, выше офлайнового примерно в пять раз. "Перекресток" планирует увеличить количество заказов в день до 3,5 тысячи в 2019 году.

В сегмент FMCG уже сейчас инвестируют и технологические гиганты - например, "Яндекс". "В начале 2000-х онлайн-торговля развивалась за счет электроники, но тогда никто не верил, что можно покупать онлайн-одежду, - напомнила директор направления FMCG Яндекс.Маркета Наталья Смирнова. - Последние семь лет именно одежда помогала расти электронной коммерции. На следующем этапе, по нашим ожиданиям, драйвером будут продукты питания и FMCG. Мы видим перспективу в развитии сегмента продуктов питания в электронной коммерции, поэтому открыли такой департамент на нашем маркетплейсе "Беру" одним из первых".

Даже в США доля онлайна на продовольственном рынке пока чуть больше 2 процентов

Продукты в роли онлайн-товаров имеют существенный недостаток - через сеть невозможно ни оценить свежесть их вида, ни пощупать, ни попробовать. Поэтому даже в США доля онлайна на продовольственном рынке пока чуть больше 2 процентов.

"На первый взгляд кажется, что оценки темпов прироста продовольственного сегмента онлайн-коммерции в 26 процентов - не самые оптимистические из опубликованных. К примеру, основатель Data Insight Федор Вирин говорил о предстоящем в ближайший год росте сектора на 31 процент. Однако Data Insight говорит про ближайшие два года, а в будущем темпы прироста будут снижаться и в продовольственном секторе. Действительно, если продажи продовольствия онлайн будут расти со средними темпами прироста в 26 процентов, а остальной рынок в 13 процентов, то через пять лет доля продовольствия окажется приблизительно на 40 процентов выше, чем сейчас. Причем даже не важно, сколько она составляет сегодня - 5 или 25 процентов от общего онлайн-рынка", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Леонид Делицын.

Продуктовые сети хотят освоить онлайн-продажи. Это влечет за собой взаимодействие с клиентом в режиме реального времени, отсюда и характер необходимых ИТ-решений: от интернет-магазина или мобильного приложения для онлайн-заказа продуктов до бэк-офисных средств маркетинга в реальном времени и прогнозирования спроса.

"Спектр решений очень широк. Самые актуальные из них - средства коммуникаций с клиентами, платежные инструменты, мобильные приложения для построения маршрутов и передачи заказов курьерам, а также решения для предотвращения мошенничества в сфере электронной коммерции", - рассказала руководитель департамента развития отраслевой экспертизы группы компаний Softline Светлана Савельева.

16 процентов жителей городов-миллионников хотя бы раз в год покупают продукты онлайн

По ее мнению, нужно задуматься и об автоматизации офлайн-инфраструктуры доставки. Есть данные, что стоимость "последней мили" составляет минимум 28 процентов от цены доставки товара до места хранения. Окупить эти расходы проще, если есть большие мощности хранения. Например, у "Утконоса" есть склад в 70 тысяч кв. м. Чтобы управлять логистическими мощностями, нужны интеллектуальные системы складской логистики и роботизированные склады, которые также пользуются большим спросом у ретейлеров.

Законодателями инноваций в сфере интернет-торговли можно считать Amazon, Walmart и Alibaba. Walmart и Amazon начали доставлять продукты в дома - при необходимости курьеры компании могут даже открывать двери премиум-клиентов. Alibaba тестирует автономного робота-курьера для доставки посылок и свежих продуктов питания, а также умеющий распознавать лица ящик для доставки посылок.Amazon тестирует доставку дронами. Компания запустила сервис, с помощью которого любой может стать курьером и зарабатывать 14 евро в час.