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26.11.2018 11:03
Рубрика: Легковые авто

Lada вернула себе звание лидера на вторичном рынке Москвы

Текст: Юрий Зубко
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В прошлом месяце автомобили марки Lada стали самими популярными на рынке подержанных машин Москвы - 1826 перепроданных экземпляров.

Лидер предыдущих двух месяцев - Mercedes-Benz - в октябре опустился на вторую строчку рейтинга. Показатель немецкой марки составил 1735 автомобилей с пробегом.

Далее следуют автомобили Kia и Ford (1642 и 1606 штук соответственно), а замыкает пятерку лидеров Hyundai (1558 штук).

Кроме того, в отчетный месяц москвичи охотно выбирали подержанные автомобили с логотипами Volkswagen, Audi, BMW, Toyota и Nissan.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Как отмечает "Автостат", всего объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве составил чуть более 25 тысяч единиц.

Отметим, что лидером московского рынка новых SUV по-прежнему остается Hyundai Creta. На второе место поднялся Renault Kaptur. Тройку лучших замыкает Volkswagen Tiguan.

А самым популярным новых автомобилем в Москве в минувшем месяце стал Kia Rio. На вторую позицию опустился лидер сентября - седан Volkswagen Polo. А вот в топ-3 московского рынка впервые в этом году попал лифтбек Skoda Octavia.

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#Lada #Hyundai #Kia #Ford