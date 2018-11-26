Lada вернула себе звание лидера на вторичном рынке Москвы

В прошлом месяце автомобили марки Lada стали самими популярными на рынке подержанных машин Москвы - 1826 перепроданных экземпляров.

Лидер предыдущих двух месяцев - Mercedes-Benz - в октябре опустился на вторую строчку рейтинга. Показатель немецкой марки составил 1735 автомобилей с пробегом.

Далее следуют автомобили Kia и Ford (1642 и 1606 штук соответственно), а замыкает пятерку лидеров Hyundai (1558 штук).

Кроме того, в отчетный месяц москвичи охотно выбирали подержанные автомобили с логотипами Volkswagen, Audi, BMW, Toyota и Nissan.

Как отмечает "Автостат", всего объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве составил чуть более 25 тысяч единиц.

Отметим, что лидером московского рынка новых SUV по-прежнему остается Hyundai Creta. На второе место поднялся Renault Kaptur. Тройку лучших замыкает Volkswagen Tiguan.

А самым популярным новых автомобилем в Москве в минувшем месяце стал Kia Rio. На вторую позицию опустился лидер сентября - седан Volkswagen Polo. А вот в топ-3 московского рынка впервые в этом году попал лифтбек Skoda Octavia.