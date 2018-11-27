Фото: Задержанный корабль ВМС Украины получил пробоину

Пробоина в боевой рубке украинского бронекатера "Бердянск". Фото - Военный осведомитель / https://t.co/HInuMr9UcZ pic.twitter.com/frodhOsLqB — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 27 ноября 2018 г.

В Сети появилось фото задержанного и доставленного в Керчь бронекатера "Бердянск" ВМС Украины. В кадр попала пробоина от малокалиберного снаряда в боевой рубке корабля.

Напомним, утром в воскресенье украинские бронекатера "Бердянск" и "Никополь" в сопровождении буксира "Яни Капу" вторглись в территориальные воды России у Крыма. Группировка ВМС Украины по приказу своего командования направлялась в Азовское море. На перехват нарушителей вышли катера российских пограничников. Погоня продолжалась несколько часов, для остановки украинских кораблей применялся предупредительный огонь и даже таран. Позже, на допросе в ФСБ командиры кораблей рассказали, что слышали предупреждения пограничников и понимали, где находятся, но выполняли приказ. В МИД РФ попытку прорыва в Азовское море назвали организованной провокацией - уже известно, что на борту катеров находились сотрудники СБУ, координировавшие действия экипажей.

Инцидент у Керченского пролива добавил напряженности в и без того непростые отношения России и Украины. Киев объявил военное положение в восьми регионах страны. Москва предупредила об угрозе эскалации в Донбассе.

Справка "РГ"

Речной бронекатер "Бердянск" построен по украинскому проекту 58150 "Гюрза". Толщина бронирования корабля 7,33 мм (башни, надстройка и частично борта). По большому счету "Гюрза" защищена только от стрелкового оружия - артиллерия даже малого калибра легко пробивает тонкую броню. Вооружен катер 30-миллиметровой пушкой и крупнокалиберным пулеметом КПВТ.