Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.11.2018,  
13:11
Текст:  Антон Валагин

Фото: Задержанный корабль ВМС Украины получил пробоину

В Сети появилось фото задержанного и доставленного в Керчь бронекатера "Бердянск" ВМС Украины. В кадр попала пробоина от малокалиберного снаряда в боевой рубке корабля.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
"Москитный флот": насколько опасны катера-нарушители ВМС Украины

Напомним, утром в воскресенье украинские бронекатера "Бердянск" и "Никополь" в сопровождении буксира "Яни Капу" вторглись в территориальные воды России у Крыма. Группировка ВМС Украины по приказу своего командования направлялась в Азовское море. На перехват нарушителей вышли катера российских пограничников. Погоня продолжалась несколько часов, для остановки украинских кораблей применялся предупредительный огонь и даже таран. Позже, на допросе в ФСБ командиры кораблей рассказали, что слышали предупреждения пограничников и понимали, где находятся, но выполняли приказ. В МИД РФ попытку прорыва в Азовское море назвали организованной провокацией  - уже известно, что на борту катеров находились сотрудники СБУ, координировавшие действия экипажей.

Инцидент у Керченского пролива добавил напряженности в и без того непростые отношения России и Украины. Киев объявил военное положение в восьми регионах страны. Москва предупредила об угрозе эскалации в Донбассе.

Справка "РГ"

Речной бронекатер "Бердянск" построен по украинскому проекту 58150 "Гюрза". Толщина бронирования корабля 7,33 мм (башни, надстройка и частично борта). По большому счету "Гюрза" защищена только от стрелкового оружия - артиллерия даже малого калибра легко пробивает тонкую броню. Вооружен катер 30-миллиметровой пушкой и крупнокалиберным пулеметом КПВТ.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Беспилотник в снаряде "Смерча" прошел испытания 09:47
Комплекс "Метис" уничтожил танк М60 американского производства в Йемене 26.11.2018
Задержанные украинские корабли сняли на видео в порту Керчи 26.11.2018
Украина
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Арктику прикроют специальные комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" 26.11.2018
"Москитный флот": насколько опасны катера-нарушители ВМС Украины 25.11.2018
Бронированный ветеран: ВСУ вернули в строй технику Афганской войны 20.11.2018
корабли
Пуск крылатой ракеты с корвета "Громкий" показали на видео 26.11.2018
Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире 22.11.2018