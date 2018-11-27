На Украине нашли ошибку в приказе Порошенко о военном положении

На Украине опубликовали не тот указ о введении военного положения в стране. В размещенном в газете "Урядовый курьер" (печатном органе кабинета министров) документе, в частности, говорится, что оно вводится на срок в 60 дней, а не 30, и на территории всей страны, а не 10 областей.

Первый вариант был предложен Советом национальной безопасности, второй одобрен Верховной радой. Внимательные читатели заметили также несоответствие номера указа. В газете был опубликован документ за номером 390 вместо 393.

В итоге, как отметила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, указ был отменен, и в следующем выпуске будет опубликован правильный вариант. "Ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ", - написала она в Facebook.

Напомним, накануне Верховная рада утвердила указ президента Украины Петра Порошенко о введении в стране военного положения. Оно вводится на территории 10 областей (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской), а также в акватории Азовского моря.

Это стало следствием инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу РФ и произвели в Керченском проливе несколько опасных для судоходства маневров. Российские пограничники задержали всех нарушителей: два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу". Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

В МИД РФ произошедшее расценили как провокацию. "Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России. Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине", - заявили на Смоленской площади.