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27.11.2018 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре нашли тело мужчины, провалившегося на снегоходе под лед

Текст: Татьяна Воробьева

Продолжается расследование гибели семьи из Нижневартовского района, провалившейся под лед на снегоходе. Тело последнего погибшего - мужчины - было найдено сегодня на поверхности водоема.

Напомним, жители села Корлики - супружеская пара, их четырехлетний ребенок и родственница - выехали на стойбище но до пункта назначения не добрались: тонкий лед не выдержал тяжелого транспорта. Трагедия случилась в шести километрах от села.

Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре
В Югре под лед провалился трактор с водителем

18 ноября сотрудники Центроспас-Югория подняли на поверхность снегоход и нарты с телом ребенка. 22 ноября на берегу реки в 500 метрах от места ЧП были обнаружены погибших женщин. Сегодня утром - мужчину.

"Место, где были найдены тела, их положение говорит о том, что взрослым удалось выбраться из воды, они погибли от переохлаждения. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено", - сообщает сегодня пресс-служба Следственного комитета по ХМАО-Югре.

Эксперт осмотрел снегоход: по его словам, рулевое управление исправно, но есть неисправности в системе торможения и не работают фары. "Односельчане рассказали, что ранее глава семейства не раз управлял снегоходом будучи нетрезвым", - добавили в СК.

Расследование уголовного дела по части 3 статьи 109 УК РФ продолжается

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