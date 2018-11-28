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28.11.2018 09:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Клинцевич назвал цель провокации в Черном море

Член Совета Федерации Франц Клинцевич объяснил, зачем власти Украины организовали провокацию в Керченском проливе. По его словам, это было сделано, чтобы отменить встречу лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Американский самолет-разведчик пролетел над Керченским проливом

Ранее американский президент заявил, что может отменить встречу с Путиным на саммите "двадцатки" в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе.

"Собственно, в том числе и эту цель преследовали определенные силы в США, с подачи которых Киев организовал недавнюю провокацию в Азовском море, - приводит РИА Новости слова сенатора. - Так и хочется сказать: господин Трамп, не попадайтесь на удочку".

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ. Они опасно маневрировали, не подчинялись требованиям российских властей и были задержаны. Трое украинских моряков получили ранения, однако угрозы их жизни нет.

Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе Россия и США
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