Названа дата начала выпуска внедорожников Aurus

Производство автомобилей Aurus стартует в конце 2020 - начале 2021 года. Об этом, со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает ТАСС. Первые прототипы внедорожника из проекта "Кортеж" должны изготовить в начале будущего года.

Проект "Кортеж" (который известен как "Единая модульная платформа) разрабатывает с конца 2012 года ФГУП НАМИ. Линейка премиальных автомобилей создается на базе унифицированной платформы. В полном составе в семейство будут входить седан, лимузин (обычный и бронированный), микроавтобус, внедорожник и мотоцикл.

Автомобили получили полный привод и гибридную силовую установку, включающую в себя 598-сильный бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Мотор агрегатирован с 9-ступенчатой российской автоматической трансмиссией KATE R932.

Седан Aurus Senat и лимузин Aurus Senat Limousine были презентованы в августе на Московском международном автосалоне. Их продажи стартуют в начале 2019 года. Впрочем, автомобили раскупили еще до начала продаж.

Кстати, недавно стали известны технические подробности настройки шасси автомобилей Aurus.