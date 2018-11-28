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28.11.2018 17:38
Рубрика: Легковые авто

Названа дата начала выпуска внедорожников Aurus

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Рисунок внедорожника Komendant из презентационных материалов компании Aurus. Фото: Рисунок внедорожника Komendant из презентационных материалов компании Aurus.
Фото: Рисунок внедорожника Komendant из презентационных материалов компании Aurus.

Производство автомобилей Aurus стартует в конце 2020 - начале 2021 года. Об этом, со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает ТАСС. Первые прототипы внедорожника из проекта "Кортеж" должны изготовить в начале будущего года.

Проект "Кортеж" (который известен как "Единая модульная платформа) разрабатывает с конца 2012 года ФГУП НАМИ. Линейка премиальных автомобилей создается на базе унифицированной платформы. В полном составе в семейство будут входить седан, лимузин (обычный и бронированный), микроавтобус, внедорожник и мотоцикл.

Фото: Юрий Зубко/РГ/снято на iPhone
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Автомобили получили полный привод и гибридную силовую установку, включающую в себя 598-сильный бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 литра, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Мотор агрегатирован с 9-ступенчатой российской автоматической трансмиссией KATE R932.

Седан Aurus Senat и лимузин Aurus Senat Limousine были презентованы в августе на Московском международном автосалоне. Их продажи стартуют в начале 2019 года. Впрочем, автомобили раскупили еще до начала продаж.

Кстати, недавно стали известны технические подробности настройки шасси автомобилей Aurus.

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#Кортеж