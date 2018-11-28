Путин: Пенсии в России будут расти, это вопрос решенный

Пенсии в России будут расти, это вопрос решенный. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Сегодня глава государства принял участие в пленарном заседания форума "Россия зовет".

В своем выступлении глава государства также заявил о том, экономика России адаптировалась к внешним шокам и развивается стабильно. Однако темпы ее роста пока не позволяют кардинально увеличить уровень жизни граждан страны, уточнил президент. Россия не ставит целью уйти от использования доллара, американская валюта сама теряет активы, заявил президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что инициаторы такого положения дел вредят, прежде всего, самим себе.

Также глава государства прокомментировал инцидент в Керченском проливе. Нарушение украинскими кораблями госграницы РФ - провокация, организованная Петром Порошенко в преддверии выборов, отметил он. Он подчеркнул, российские пограничники действовали в Керченском проливе правомерно.