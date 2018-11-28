Как известно, озер на Южном и Среднем Урале более трех тысяч, Анна изучила около сотни, примерно в десяти были взяты пробы - отобраны колонки донных отложений возраста 2-12 тысячи лет. Оказывается, дно уральских озер - своеобразная летопись, которую ученые умеют читать, анализируя состав. Например, изучая колонку отложений озера Таватуй, они определили, что самое жаркое время на Урале было 5,3-8 тысяч лет назад, после чего наступило небольшое похолодание.
Но больше всего молодого ученого интересует эпоха голоцена, когда примерно десять тысяч лет назад на Урале и на всем земном шаре началось глобальное потепление, об угрозе которого так много говорят и сейчас. То есть изучение древних процессов - это основа для прогноза: как может повести себя природная система Урала в ответ на климатические изменения.
Выяснилось, что не лучшим образом: в отложениях возраста 2,5-11 тысяч лет ученые обнаружили аномальные концентрации потенциально опасных элементов - урана, молибдена, селена, мышьяка, олова, меди, золота и серебра. До поры до времени они никак не влияют на чистоту озерной воды, пока не вмешается человек.
- Металлургические заводы не только непосредственно загрязняют озерную воду "букетом" из меди, цинка, свинца, сурьмы и тому подобных элементов - выбросы влияют на кислотность воды, повышая риск мобилизации тяжелых металлов из донных отложений, - говорит Масленникова.