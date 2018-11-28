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28.11.2018 20:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Опасность на дне

Ученые изучают токсичные элементы, накопившиеся в озерах
Текст: Ксения Дубичева (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №7731 (268)
Конкурс грантов Российского научного фонда для молодых ученых выиграл проект кандидата наук Анны Масленниковой, научного сотрудника Института минералогии УрО РАН, которая более десяти лет изучает донные отложения уральских озер. Это позволит предсказать последствия глобального потепления и техногенного воздействия.

Как известно, озер на Южном и Среднем Урале более трех тысяч, Анна изучила около сотни, примерно в десяти были взяты пробы - отобраны колонки донных отложений возраста 2-12 тысячи лет. Оказывается, дно уральских озер - своеобразная летопись, которую ученые умеют читать, анализируя состав. Например, изучая колонку отложений озера Таватуй, они определили, что самое жаркое время на Урале было 5,3-8 тысяч лет назад, после чего наступило небольшое похолодание.

Фото: Depositphotos.com
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Но больше всего молодого ученого интересует эпоха голоцена, когда примерно десять тысяч лет назад на Урале и на всем земном шаре началось глобальное потепление, об угрозе которого так много говорят и сейчас. То есть изучение древних процессов - это основа для прогноза: как может повести себя природная система Урала в ответ на климатические изменения.

Выяснилось, что не лучшим образом: в отложениях возраста 2,5-11 тысяч лет ученые обнаружили аномальные концентрации потенциально опасных элементов - урана, молибдена, селена, мышьяка, олова, меди, золота и серебра. До поры до времени они никак не влияют на чистоту озерной воды, пока не вмешается человек.

- Металлургические заводы не только непосредственно загрязняют озерную воду "букетом" из меди, цинка, свинца, сурьмы и тому подобных элементов - выбросы влияют на кислотность воды, повышая риск мобилизации тяжелых металлов из донных отложений, - говорит Масленникова.

Общество Экология УрФО
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