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Рубрика: В мире

Трамп назвал причину падения цен на нефть

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post сообщил о телефонном звонке, повлиявшем на стоимость нефти.

"Два с половиной месяца назад цена была 82 доллара за баррель. Она могла подняться до ста. Чтобы не допустить этого, я позвонил властям Саудовской Аравии", - подчеркнул глава Белого дома. После этого разговора Эр-Рияд увеличил добычу "черного золота", что привело к серьезному падению цен на рынке.

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На минувшей неделе Brent впервые с октября прошлого года упала ниже 59 долларов, а WTI коснулась отметки 50. Поставщики боятся повторения 2014 года и снижения котировок до 40 долларов.

Основная надежда - на заседание ОПЕК+ 6-7 декабря. Почти три десятка стран должны решить, сокращать ли добычу "черного золота" в следующем году для стабилизации цен.

В то же время Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию продолжать наращивать объемы добычи и сделать нефть еще дешевле. Глава Белого дома не удержался и похвалил себя. "Цены на нефть падают (скажите спасибо президенту Т)", - написал американский лидер в Twitter.

В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть Дональд Трамп
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