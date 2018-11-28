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28.11.2018 12:50
Рубрика: Власть

В Кремле по-прежнему готовят встречу Путина и Трампа

Текст: Кира Латухина
В Кремле обратили внимание на заявление американского лидера Дональда Трампа, что встречи с Владимиром Путиным на "двадцатке" может не быть из-за Керченского инцидента и что ему не нравится "агрессия", а также на вчерашнее заявление Белого дома, что встреча запланирована.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Смотря что Трамп называет агрессией, - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Если действия украинских военных кораблей - это одно. Можно спорить, была ли это агрессия или нет". "Если действия российских пограничников по пресечению попытки нарушения госграницы, то это другое, и мы с этим не согласны", - пояснил он.

"Мы обратили внимание и на это заявление, и на вчерашнее вечернее заявление моей коллеги из Белого дома, что Трамп планирует ряд встреч, в том числе и с президентом Путиным", - заметил представитель Кремля. "Подготовка продолжается, встреча согласована. Иной информации от американских визави мы не имеем", - уточнил он.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Песков также сказал, что график Путина в Буэнос-Айресе (пятница-суббота, 30 ноября-1 декабря) расписан по минутам. Это и участие в саммите "двадцатки", и двусторонние и иные форматы встреч на полях форума, и официальный визит в Аргентину.

Вопрос о том, на какой из дней назначены переговоры с Трампом, пресс-секретарь российского лидера предложил задать помощнику президента РФ Юрию Ушакову, который сегодня проведет брифинг по "двадцатке".

На вопрос украинского журналиста, при каких условиях Кремль готов "вернуть" украинские корабли и экипаж, Песков сказал: "Мне неизвестно о каких-то решениях, которые принимались бы по этой теме"

А просьбу прокомментировать сообщение ФСБ о том, что на одном из украинских катеров нашли приказ скрытно пройти через Керченский пролив, но при этом в Москве заявляли, что цель Киева - провокация, пресс-секретарь президента переадресовал к пограничникам. "Концептуально ситуация абсолютно очевидна", - сказал он.

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