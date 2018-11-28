Вячеслав Володин: Госдума не уходит из пенсионной повестки

Напомним, что законопроект, предусматривающий изменения параметров пенсионной системы, президент РФ Владимир Путин подписал в начале октября. Изменения должны постепенно вступать в силу, начиная со следующего года. Документ предполагает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Повышение начнется в следующем году и завершится в 2023-м. Изменения приняты в связи с демографической ситуацией и предполагают рост пенсий выше инфляции.

Кроме основного пенсионного законопроекта, Госдума приняла и немало сопутствующих изменений, предполагающих изменения на рынке труда, в налоговой сфере и т.п. Все они призваны адаптировать население и рынки к грядущим изменениям. Да и основной законопроект с подачи главы государства и в результате широкого обсуждения претерпел немало изменений.

Большинство законов начнет работать со следующего года, напомнил Вячеслав Володин. И Госдума собирается контролировать их реализацию.

- В этой связи мы специально скорректировали "правительственные часы" в Госдуме по данной тематике, - рассказал спикер Госдумы.

Так, это коснулось общения депутатов с вице-премьером Татьяной Голиковой. Теперь в здании на Охотном ряду ее ждут в начале года. Отдельный "правительственный час" - также в начале года - состоится с участием министра труда и социальной защиты Максимом Топилиным.

- Он очень важный для нас собеседник: именно его министерство отвечает за политику в сфере социальной защиты, за реализацию пенсионного законодательства, - пояснил глава нижней палаты.

Депутаты собираются тщательно готовиться к дискуссии, чтобы "разговаривать с правительством на профессиональном языке". Для этого при подготовке "правительственным часам", на которых будет затрагиваться пенсионная тематика, законодатели собираются обязательно запрашивать информацию из регионов.

Госдума планирует выяснить и другой вопрос - как заработал закон о защите лиц предпенсионного возраста, какие проблемы есть в правоприменительной практике.

- Хочу подчеркнуть: мы из этой повестки уходить не будем, потому что защита прав наших граждан - это вопрос реализации ключевого положения Конституции, - резюмировал Вячеслав Володин.

Интервью Вячеслава Володина читайте завтра в номере "РГ".