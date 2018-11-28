Видео: оркестр почтил память Стэна Ли музыкой из "Мстителей"

Память Стэна Ли почтили оркестровой версией темы из "Мстителей".

В этом месяце бодрый создатель огромного количества супергероев, продюсер и генералиссимус Marvel-камео Стэн Ли ушел из жизни в возрасте 95 лет.

Невероятное количество людей разной степени известности по-своему выразили свое почтение покойному мастеру, начиная от совместных фотографий и заканчивая памятными словами от руководства Marvel и Disney, а также войсковой части, в которой служил Ли.

В Аризоне тоже решили по-своему проститься с легендой, где прошло выступление музыкантов с коротким, но торжественным реквием-перформансом, который стал для многих неожиданностью.

В частности, во время перерыва на стадионе во время спортивных соревнований оркестр и группа поддержки воодушевленно выступили перед зрителями, внезапно сыграв музыкальную тему из "Мстителей" и предварительно выстроившись в логотип франшизы.

Напомним, что недавно мы вспоминали многочисленные камео Стэна Ли, а ранее Леонардо Ди Каприо изъявлял желание воплотить его образ на большом экране.