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29.11.2018 18:02
Рубрика: Спорт

Кавазашвили: "Спартак" сыграет с "Рапидом" результативную ничью

Текст: Данила Жиляев
Прославленный ветеран московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча "красно-белых" в Лиге Европы против венского "Рапида". Анзор Амберкович предположил, что соперники сыграют вничью.

"Я не сомневаюсь в том, что "Спартак" сегодня не проиграет, будет результативная ничья, - сказал Кавазашвили корреспонденту "РГ". - Но я не уверен, что после этого команда сможет выдержать еще одну игру, вторую, третью. Футболисты могут перестараться и перегореть. Ничья сегодня - наиболее вероятный вариант, и это хорошо и для команды, и для нового главного тренера Олега Кононова. Потому что тогда у "Спартака" будут предпосылки подтянуть игру, физическое и психологическое состояние".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Знаменитый советский голкипер также прокомментировал назначение Кононова в "Спартак" и первую игру под его руководством - "красно-белые" победили в чемпионате России "Крылья Советов" со счетом 3:1. По мнению Анзора Амберковича, дальнейшие успехи команды будут во многом зависеть от того, как новый тренер себя поставит, и как футболисты будут с ним взаимодействовать.

"Одна игра ни о чем не говорит. Когда приходит новый тренер, у любой команды есть воодушевление, - заметил Кавазашвили. - Но как он себя поставит дальше, как они будут взаимодействовать, это уже другой вопрос. Тренер будет смотреть на каждого футболиста и давать ему оценку - как тот тренируется, как соблюдает режим. Это же русский тренер, его не обманешь. Массимо Каррера, когда игрок уходил на замену, футболиста обнимал, целовал, хлопал по плечу - Кононов может и близко не подойти. Это наш, советский специалист. Кому-то он может "прикрутить" мозги, кого-то вызвать один на один и "напихать", даже матом. Конечно, игрокам это может не понравиться. Но знаю одно: сейчас несколько матчей игроки должны бегать как лошади, я в этом не сомневаюсь. Однако если команда не готова физически, то два-три матча они побегают, а потом сдохнут. В любом случае, главное сейчас - психологическое состояние команды. Если пацаны переборют сложившуюся сейчас ситуацию, вместе решат, как им дальше жить, тогда, может быть, что-то изменится".

На данный момент "Спартак" занимает второе место в группе Лиге Европы, набрав после четырех игр пять очков и на балл отставая от лидера, "Вильярреала". "Рапид" замыкает турнирную таблицу квартета с четырьмя очками. Матч между "Спартаком" и "Рапидом" состоится сегодня в Москве и начнется в 18:50 по столичному времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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