Минск привержен дорожной карте развития сотрудничества с Узбекистаном

Приверженность Минска "полной реализации дорожной карты двустороннего сотрудничества" подтвердил 29 ноября Александр Лукашенко на встрече с послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Президент дал понять, что будет лично строго "контролировать исполнение этого плана".

Он констатировал, что сотрудничество РБ с дружественным Узбекистаном развивается очень интенсивно. "Самый главный итог всего этого - мы наверстали то отставание в нашем сотрудничестве, которое накопилось за предыдущие годы", - сделал акцент глава государства. Говоря о лидере Узбекистана, он напомнил, что еще на посту премьер-министра он занимался стратегией развития страны. "Это человек, знающий и любящий Узбекистан, сделавший много хорошего для страны собственными руками. Поэтому, когда он стал президентом, ему не надо было входить в курс дел. Он очень быстро развернулся, и по всем направлениям у него успех", - сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что лидера Узбекистана ждут с визитом в Минске в любое удобное для него время. "Мы его будем встречать как нашего не просто друга - это наш брат, очень любящий Беларусь человек. Это меня всегда подкупает", - резюмировал глава белорусского государства.

Политические обозреватели, в свою очередь, отмечают, что сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном приобрело конструктивный характер. В сентябре текущего года, как уже сообщал "СОЮЗ", состоялся официальный визит главы РБ в Узбекистан, по итогам которого был достигнут ряд конкретных договоренностей по "расширению взаимодействия в торгово-экономической, образовательной, культурной и иных сферах", было подписано 17 двусторонних соглашений.

Кроме того, утверждена так называемая "дорожная карта" по развитию сотрудничества между странами. А в целом договорно-правовая база двусторонних отношений включает более 60 соглашений. В прошлом году взаимный товарооборот составил $130,9 млн (205,4% к уровню 2016 года), экспорт - $96,1 млн (рост в 2,7 раза), импорт - $34,8 млн (124,7%).

Тенденция роста торгового сотрудничества, констатируют в Минске, продолжается и в текущем году. Так, в январе-сентябре объем двустороннего товарооборота составил $121 млн и увеличился на 47,2% к соответствующему периоду 2017 года. На 56, 3 процента вырос и экспорт товаров.

В Узбекистане уже зарегистрированы 24 организации, учредителями которых являются белорусские юридические и физические лица, в том числе два субъекта товаропроводящей сети со стопроцентным капиталом холдингов РБ. В прошлом году на территории Узбекистана образованы два сборочных производства белорусской техники с участием белорусского капитала, а в РБ зарегистрировано 47 организаций, учредителями которых являются узбекские юридические и физические лица.