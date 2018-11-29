Новая Mazda 3 будет продаваться в России

Mazda 3 нового поколения поступит к российским дилерам в 2019 году. Это информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе российского офиса японской компании.

По словам представителей Mazda, инженерия, дизайн и электронные системы, дебютировавшие на новой Mazda 3, лягут в основу многих новых моделей компании. Первым рынком, где дебютирует японская "трешка", станет Северная Америка. Продажи в США намечены на самое начало 2019 года. Позже новинка появится также и в других странах мира.

Как ранее писала "РГ", главным новшеством помимо дизайна Mazda 3 станет опциональная система полного привода, которая раньше предлагалась только для рынка Японии, а также 2-литровый бензиновый мотор нового семейства Skyactiv-X, сочетающий в себе традиционные свечи зажигания и возможность воспламенения топливо-воздушной смеси от сжатия аналогично дизельным моторам.

Будет возможность также заказать бензиновые агрегаты объемом 1.5, 2 и 2,5 литра семейства Skyactiv-G и 1.8-литровый дизельный двигатель с оптимизированной системой впрыска топлива. Трансмиссии: 6-ступенчатая "механика" и 6-диапазонный "автомат".

Между тем 1 декабря стартуют российские продажи обновленного семейства Mazda 6. Эту модель уже начали производить на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. Для российских исполнений Mazda 6 предложат 2-литровые и 2,5-литровые бензиновые двигатели с отдачей 150 л.с. и 194 л.с., а также турбированные 2,5-литровые моторы Skyactiv-G 2.5T мощностью 231 л.с. Автомобили получат пять комплектаций: Drive, Active, Supreme Plus, Executive и Executive Plus.